Odnos između kažiprsta i domalog prsta nepogrešivo otkriva ovu stvar kod muškarca, naučnici utvrdili razlog

Ako mu pogledate ruke na prvom sastanku, saznaćete mnogo o njemu.

Naučnici su dokazali da dužina prstiju otkriva kojoj količini testosterona, muškog polnog hormona, je bio izložen dok je još bio u materici. Baš to određuje mnogo toga u ponašanju muškarca.

1. Veća je šansa da vas vara

Što je njihov kažiprst kraći u odnosu na domali, veća je verovatnoća da su bili izloženi višim nivoima testosterona u materici i da su skloniji varanju.

Psiholozi sa Univerziteta Oksford proučavali su 600 muškaraca i žena u Britaniji i Americi, posmatrajući vezu između oblika ruke i promiskuiteta. Studija je objavljena u naučnom časopisu „Biologi Letters“ otkrila je da se ljudi dele u dve grupe – one koji su skloniji da ostanu u vezama i one koji žele da menjaju partnere.

Naučnici su otkrili da su muškarci i žene generalno skloniji da varaju ako imaju nešto duže kažiprste (kao što se čini da ima Tajger Vuds).

Ova razlika u dužini je jako teško uočljiva golim okom, rekao je Robert Danbar, profesor sa Oksorda i dodao da su razlike „vidljive samo kada posmatramo velike grupe ljudi“.

„Na ljudsko ponašanje utiču mnogi faktori, kao što su okruženje i životno iskustvo, a ono što se dešava u materici može da ima samo skroman uticaj na nešto tako složeno kao što su seksualni odnosi“, rekao je on.

2. Ima veću muškost

Žene su dugo bile obmanjivane i verovale su da veličinu muškosti nagoveštava veličina stopala, ali naučnici su dokazali nešto sasvim drugo. Pokazatelj veličine smo tražili na pogrešnom mestu.

Prema studiji u časopisu „Asian Journal of Andrologi“, muškarci čiji je domali prst duži u odnosu na kažiprst obično imaju već́e polne organe. Da bi istražili ovu vezu, južnokorejski lekari su izmerili kažiprst na desnoj ruci 144 muškarca volontera starijih od 20 godina. Zatim su merili dužinu domalog prsta, pa dužinu polnog organa.

Sve je veoma plastično objasnio dr Karan Radžan, na TikToku pre par meseci.

“Možete da pretpostavite koliko je muškarcu veliki penis u odnosu na to koliko mu je kratak kažiprst. Sudeći prema urološkoj studiji objavljenoj u Azijskom žurnalu andrologije, kraći kažiprst u odnosu na domali prst ukazuje na veći polni organ. To je poznato kao odnos drugog i četvrtog prsta, koji se računa tako što podelite iznose dužine kažiprsta i domalog prsta. Što je manji kažiprst, to će i ovaj odnos biti manji”, objašnjava doktor.

3. Kako se ponaša prema ženama

Prema studiji iz časopisa „Personality and Individual Differences“, muškarci kojima je kažiprst kraći od domalog prsta se bolje ophode prema ženama, što može da bude rezultat izlaganja seksualnih hormona još u materici odnosno činjenici da muškarci koji imaju duži domali prst imaju više testosterona.

U studiji, više od 155 ispitanika (78 muškaraca i 77 žena) je popunjavalo formulare za svaku socijalnu interakciju s pripadnikom suprotnog pola u trajanju od 5 minuta ili duže, a u periodu od tri nedelje, koristeći kontrolnu listu “prihvatljivo” ili “svadljiv”.

Muškarci s malo kraćim kažiprstom od domalog su imali za trećinu više prijatnih interakcija s ženama i trećinu manje sa svadljivim partnerkama za razliku od muškaraca, kojima je kažiprst duži od domalog prsta.

4. Kakve žene ih privlače

Oni su ubeđeni da tačno znaju koji je njihov tip žene, ali hormoni su se sa njima poigrali još dok su bili u stomaku. Tako muškarci sa dugim vretenastim prstima, kao Bred Pit, imaju četiri puta veću verovatnoću da će završiti sa partnerkom koja ima uzak struk i veće grudi.

Istraživači sa poljskog medicinskog koledža Jagelonskog univerziteta pogledali su ruke 50 mladića u dugogodišnjim vezama i izmerili njihove partnerke.

Otkrili su da muškarci sa vretenastim dugim prstima, posebno ako je domali prst duži od kažiprsta imaju partnerke sa klasičnim figurama peščanog sata.

Ovo je verovatno zato što je takođe utvrđeno da visoki nivoi testosterona čine muška lica simetričnim i privlačnijim suprotnom polu, dajući im više šanse da privuku partnera sa proporcijama koje obično ukazuju na plodnost, prenosi Blic žena.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.