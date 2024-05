Odnos u kom smo najbolja verzija sebe: Evo kako da prepoznate da li imate platonsku ljubav

Šta je platonska ljubav? Ona je uglavnom tajna, neizrečena, a sadrži romantične emocije između dvoje ljudi, koji nisu realizovali ljubavni odnos. Ako ste se nekad zapitali da li imate platonsku ljubav i kako izgleda, evo objašnjenja.

Platonska ljubav je poseban emotivni i duhovni odnos dvoje ljudi koji se vole i dive jedno drugome zbog zajedničkih interesa, duhovne povezanosti i sličnih pogleda na svet. Ne uključuje bilo kakvu vrstu seksualnog kontakta.

Većina prijateljstava započinje ili kao lično ili kao profesionalno. Kod profesionalnih odnosa, veza je intelektualna i vrti se oko zajedničkog radnog interesa. Voleti druge znači razumeti ih na poseban način, i kao što autorka Džudit Blekston kaže, „Sposobnost da volimo prevazilazi emocionalni odgovor na drugu osobu ili razumevanje. Potreban je kapacitet za kontakt i taj kontakt ne mora nužno biti fizički. Može uključivati način na koji razgovarate sa njima, emocije koje prema njima iskazujete i svest koju imate o njima. Radi se o tome da budete u skladu sa drugom osobom.“

Nije lako imati i platonski i seksualni odnos sa nekim. Platonske veze mogu se pretvoriti u erotske ili romantične, ali najčešće snaga leži u jakom prijateljstvu. Neki smatraju da će u heteroseksualnoj vezi gde dvoje ljudi uživaju u društvu jedno drugog – bilo da je to lično ili profesionalno – doći do seksualne napetosti, čak iako nisu „ljubavnici“ u klasičnom smislu te reči. U ovoj situaciji može doći do potiskivanja seksualne želje.

Iako između platonskih prijatelja može postojati neka seksualna napetost, oboje bi mogli da odluče da stvari budu jednostavnije i da odnos ne preraste u seksulni. Problem je u tome što kad platonski prijatelji postanu seksualno bliski, linije i granice postaju nejasne. Tipično, u platonskoj vezi, briga i ljubav se pokazuju se rečima i govorom tela.

Ako se obe osobe odluče za produbljivanje odnosa, moglo bi se dogoditi nekoliko stvari. Ako je intima pozitivno iskustvo, može ojačati vezu, ali ako nije, onda intimnost može biti štetna za platonski odnos. Mnogi stručnjaci za zaštitu mentalnog zdravlja obeshrabruju seksualnu intimnost između platonskih prijatelja, uglavnom zbog toga što je teško pronaći i retko imati ovu vrstu veze. Međutim, ako jedna od osoba oseća duboki seksualni nagon, a druga ne, evo nekoliko saveta ili tajni kako da prijateljstvo ostane netaknuto:

– Razgovarajte o svojim osećanjima sa drugom osobom.

– Zajedno postavite granice.

– Suzdržite se dodirivanja, osim zagrljaja kao dela pozdrava.

– Suzdržite se od seksualnih razgovora.

– Poštujte šta je rečeno i urađeno kad ste zajedno.

