Oglas od milijardu dolara: Bogataš traži saputnicu za put oko meseca

Japanski milijarder Jusaku Maezava objavio je oglas u kojem traži devojku ili ženu sa kojom će da otputuje u „obilazak Meseca“ i tako postati prvi turista koji će preko kompanije „Spejs iks“ otputovati u svemir.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020