Oglasio se Tito: Otac mi je dao ovo ime, voleo je Bosnu (video)

Novinar CBS-a Tito Bosna iz Indonezije izazvao je veliku pažnju na prostoru bivše Jugoslavije zbog svog specifičnog imena.

Nakon što je fotografija ovog novinara postala hit na društvenim mrežama, oglasio se i Tito, koji je pojasnio kako je dobio ovo ime.

– Zdravo, moje ime je Tito Bosnia. U posljednjih nekoliko dana moje ime je postalo viralno u medijima i na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Pre svega, želim da potvrdim da je moje ime zaista Tito Bosnia i tako sam upisan u knjigu rođenih- napisao je novinar na Tviteru i dodao:

Hello, my name is Tito Bosnia. In the last few days, the identity of my name has been viral and widely spoken in the media and social media in Bosnia-Herzegovina

First of all, I would like to confirm that my name is original and certified in my Certificate of Birth

— bosnia tito (@iybos) June 30, 2019