On je stariji od nje 27 godina: „Muža su mi nazvali pedofilom“ (foto)

Endi Telford (46) sreo je svoju suprugu Bet kada je ona imala samo 16 godina. Danas u su braku i imaju dva sina. Mlada majka sada ima 19 godine, a svoju priču je u medijima ispričala zbog, kako kaže, šokantnog zlostavljanja koje je pretrpeo njen 27 godina stariji suprug.

Woman in 27-year age gap relationship says family were forced to relocate after husband's van was defaced with 'pedo'https://t.co/Af2RkdMmeo pic.twitter.com/ml8b5lwQS2

— Daily Mirror (@DailyMirror) March 21, 2018