Ona se 20 godina borila s nesanicom, a onda je otkrila spas: „Ova rutina je sve promenila“

Jedna žena borila se s nesanicom punih 20 godina, a posle dugog perioda borbe s insomnijom, konačno bez problema utone u san, zahvaljujući posebnoj rutini.

„Nesanica je dugo bila moj problem, ali nakon nekog vremena sam shvatila da najbolje spavam kada mi je um miran, a soba hladna i mračna“, rekla je jedna od osnivačica portala „Mind Body Green“ Kolin Vakob.

Njena pravila za miran i lak san su sledeća:

1. prosečan broj sati spavanja: od sedam do osam sati. Idealno vreme za odlazak na spavanje je 22.30, a idealno vreme za buđenje je 6.15 sati.

2. sadržaj noćnog ormarića: „Ormarić sam sredila minimalistički, a na njemu držim sprej za spavanje od lavande koji prskam preko svega što je povezano sa spavanjem: pidžama, posteljina i jastuci, držim tu i sveću, elektronski čitač knjiga (podešen na „dark mode“) i ćerkine crteže.“

3. konzumacija kofeina: „Strogo se pridržavam pravila o izbegavanju kofeina nakon 23 sata jer tako odgovara mom metabolizmu“.

4. Loša navika spavanja: „Kršim sva pravila spavanja gledajući TV uvučena u krevet. To me usrećuje. Studije pokazuju da je najbolje uneti kofein 90 do 120 minuta nakon buđenja, ali ja kafu ujutro pijem što je pre moguće jer me dete često rano probudi. Nisam prihvatila trend hladnog tuširanja ujutro, iako nauka pokazuje da to može biti korisno. Navika koja je promenila moj san nabolje: ograničenje izlaganja svetlu pre spavanja, telefon van moje spavaće sobe u svim okolnostima.“

5. Rutina izgleda ovako: Jutro: 6.15 h: „Buđenje. Sklanjam zavese da dobijem što više svetla“. 6.29 h: „Napravim kafu s kolagenom i u idealnom slučaju, čim se probudim, izađem na balkon kako bih dobila malo prirodnog svetla. 9 h: „Odlazim peške do kancelarije kako bih dobila više sunčeve svetlosti, a to mi je i lagana vežba.“

6. Vreme ručka: „Radim brzi trening koji uključuje neku aerobnu aktivnost i lagani trening snage, poput čučnjeva i iskoraka. Vežbanje tokom dana omogućuje mi bolji san noću“.

7. poslepodne: 18 sati: „Decu pripremam za rano spavanje koje počinje u 19 sati“. 19 sati: Uspavljivanje. 19.45 sati: „Uključim kompjuter kako bih završila posao. Nažalost, rad noću utiče na san pa ako ne završim s poslom do 20.30, rade ga opet uključujem rano ujutro“.

8. veče: 20.30: „Ako imam vremena, volim da se okupam pre spavanja. Kupke ne samo da su opuštajuće, već menjaju telesnu temperaturu kako bismo lakše zaspali“. 21.05: „Zapalim sveću za malo svetla dok sam u krevetu i naprskam sprej za spavanje po posteljini kako bih stvorila atmosferu za spavanje“. 21.30: „Uživam u televiziji ili čitanju. Oko sat vremena kasnije, spremna sam za spavanje“.

