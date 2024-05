One menjaju život: Svima je suđeno da sretnu baš ove 2 osobe

Čak i ono poznanstvo koje vam se učini prolazno i nebitno može biti prilika da nešto naučite, ostvarite, privučete. Kroz naš život prođu brojni ljudi, ali neki se pojavljuju kako bi nas probudili, iscelili, podstakli na promenu i na životnu misiju i svrhu.

Ponekad nam univerzum šalje ljude da nam pomognu u životu, čak i ako ne postanu nešto važno za nas. Iako takve susrete ne možemo da predvidimo, oni dolaze u pravo vreme i donose nam baš ono što nam je u trenutku potrebno, piše Sensa.

Susret sa ove dve osobe suđen je svakome od nas – razmislite da li ste ih već sreli:

1. Ljudi koji bi trebalo da nas probude

To su oni koji dolaze na duže vreme. Ponekad su to naši partneri, srodne duše. To su oni koji potpuno menjaju naše živote. Ljudi koji nam pomažu podsećaju nas ko smo. Ponekad na putu života počinjemo da gubimo sebe.

U svakodnevnim obavezama i brigama zaboravljamo ko smo želeli da postanemo, o čemu smo sanjali (i još uvek sanjamo), ko smo zapravo. Ovde nije reč o spoljašnjim okolnostima, već o duši i pogledu na svet. Takvi ljudi dolaze da nas podsete ko smo, motivišu nas da živimo svoju svrhu, pravu miisju.

2. Ljudi koji dolaze u trenutku kada su potrebni

Ovo su slučajni prolaznici sa kojima započnemo neobavezan razgovor, razmenimo osmeh ili čujemo jednu rečenicu od njih koja može puno da promeni i utiče na naš život. Iako se ova osoba ne zadržava dugo u našem životu, ona jedostavno postaje deo naše stvarnosti jer donosi važnu misao.

Ta nevidljiva poruka, jedna reč koju možemo čuti od prolaznika na ulici, osobe iz gradskog prevoza, u redu u prodavnici ili kada se sa nekim sudarimo na ulici – sve ovo može biti znak univerzuma. Ne ignorišite ga!

