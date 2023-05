Oni će preživeti svaku nevolju: Ljudi sa ovim osobinama su praktično neuništivi

Neki od nas su rođeni borci, i ceo život uspevaju da se odupru nedaćama svakodnevice. Međutim, neki drugi nisu kroz život razvili taj štit oko sebe i zbog toga često dolaze u neprilike svakog dana. Stres i anksioznost su u naglom porastu među svetskom populacijom u poslednjih nekoliko godina, i oni mogu biti uzročnici većih zdravstvenih problema. Zato je rad na sebi veoma važan! Od ključnog je značaja da oko sebe stvorite štit, koji će da vas brani od napada loše energije drugih ljudi ili neprilika u kojima se nađete. Prvo što morate razumeti je da se ključ te otpornosti nalazi u vama! Kroz život treba ići sa osmehom, i stavom: “pa šta?”

1. Samopouzdanje

Početna tačka svega! Ljudi sa razvijenim samopouzdanjem shvataju da je njihovo postojanje na ovom svetu važno. Sposobni su i puni životnog iskustva, koje im govori da mogu postići sve što požele ukoliko se dovoljno snažno potrude. Svesni su svoji kvaliteta, zbog čega ponekad mogu delovati i nadmeno. Na svaki poraz gledaju kao na samo jedan mali korak unazad, koji će brzo prevazići. Samopouzdanje vam stvara i veru u to da je svako sutra-novi početak, jer ste svesni da vaš život u dobroj meri zavisi od vas samih. Važno je pronaći izvor svog samopouzdanje. Zdravo i dobro samopouzdanje može biti u vašem znanju, sposobnosti ili osobinama.

2. Odlučnost

Odustajanje nije opcija! Nikada! Zamislite da trčite maraton, i da na pola puta zastanete i kažete: Ja ovo ne mogu. Tako je i u životu. Odlučna osoba će svaki premor shvatiti, jednostavno, kao vreme za pauzu. U tim momentima slabosti, setite se da ste brojne, teške zadatke, rešavali i ranije, i da ste mnogo toga već postigli. Ka svojim ciljevima idite odlučno, ali laganim korakom.

3. Fleksibilnost

Otporna osoba je i fleksibilna. Ljudi koji previše tvrdoglavo streme ka nečemu, često do svog cilja stignu “oštećeni” nekom smislu. Ponekad usput izgubite toliko toga, da vaš uspeh više liči na Pirovu pobedu. Neophodno je prilagođavati se zadatim uslovima, u meri u kojoj gubite svoj integritet. Ukoliko na nekom polju ne uspete, ni to nije ništa strašno. Možete svakog trenutka promeniti svoj put, i to vam nekada može doneti iznenađujuće zadovoljstvo i uspeh.

4. Optimizam

Postoji nešto u tim nasmejanim ljudima kojima je svaka priča vezana za budućnost bila puna nade. Prosto iz njih izbija neka energija. To su optimisti! Ovo nam čak nekad može delovati i iritantno kod drugih ljudi, ali je istina da većina njih, samo iz uverenja da nešto mogu da postignu, to zaista i postignu. Život pred nama nosi brojne probleme, a razmišljanje o njima nam samo kvari raspoloženje, i ni u kom slučaju ne doprinosi njihovom rešavanju. Setite se da ste imali brojne probleme i zadatke i ranije, i da ste ih sve već rešili.

5. Snalažljivost

Snalažljivost je ključna stavka koja nas je održala u toku evolucije kao vrstu. Današnji način života se u nekim segmentima uopšte ne razlikuje od života u džungli, samo su nam alatke drugačije. Snalažljivi ljudi u svakom momentu znaju da postoji način da se neki problem reši i da se pronađe odgovor na neko pitanje.

