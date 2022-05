Oni su preminuli baš na svoj rođendan: Evo kolike su šanse da se to i vama dogodi

Zapanjujuća studija iz Švajcarske, objavljena 2012. godine, pokazala je da nakon određenog vremena postoji čak 14 posto veća verovatnoća da ćete umreti na svoj rođendan nego na bilo koji drugi dan u godini. Studija je obuhvatila podatke o smrti 2,5 miliona smrtnih slučajeva u Švajcarskoj između 1969. i 2008. godine i pratila korelaciju između rođendana i datuma smrti.

Doduše, podaci su bazirani samo na 900 smrti, odnosno 900 slučajeva umrlih na sopstveni rođendan koji su se dogodili u okviru tih 2,5 miliona, pa naučnici upozoravaju da nije reeč o ozbiljnom uzorku na osnovu kojeg se pojava može pratiti, piše BBC.

Na portalu Vintage News pronašli su nekoliko poznatih osoba koje su umrle na svoj rođendan, pa evo priče o njih šestoro koji su umesto slavlja dobili tugovanje:

Vilijam Šekspir

Poznati dramaturg Vilijam Šekspir umro je u svom rodnom gradu Stratford-upon-Avonu 23. aprila 1616. kada je imao 52 godine. Navodno je i rođen istog dana, 1564. godine. Doduše, istoričari ne znaju njegov tačan datum rođenja, ali u zapisima s njegovog krštenja piše da je kršten 26. aprila, a u to vreme bio je običaj čekati tri dana nakon rođenja deteta pre nego što se krstilo. Tako se pretpostavlja da je rođen 23. aprila.

Ingrid Bergman

Švedska glumica Ingrid Bergman umrla je 29. avgusta 1982., tačno na svoj 67. rođendan. Nagrađivana holivudska zvezda rođena je u Stokholmu 1915. godine i počela je da glumi u švedskim filmovima već sa 18 godina. Njena najupečatljivija uloga Ilze Lund u Kazablanki učinila ju je jednom od najuspešnijih glumica u istoriji Holivuda. Godine 1974. dijagnostikovan joj je rak dojke. Borila se nekoliko godina, ali bolest se proširila na kičmu i pluća i kako je 28. avgust 1982. sat otkucao ponoć, podlegla je bolesti.

Sidni Bešet

Džez muzičar i saksofonista Sidni Bešet rođen je u Nju Orleansu 14. maja 1897. U mladosti je sam naučio da svira trubu, klarinet i saksofon i počeo da nastupa zajedno s članovima porodice kad je imao samo šest godina. On je jedan od starih bardova džeza, koji je ranih 1920-oh godina razvijao popularni swing stil.

On je i jedan od prvih džez muzičara koji je ikada snimljen, davne 1923., mesecima pre nego što je to učinio njegov prijatelj Luj Armstrong.

Preminuo je u Parizu na svoj 62. rođendan, 14. maja 1959. godine od posledica raka pluća.

Beti Fridan

Feministkinja, autorka i aktivistkinja Beti Fridan bila je jedna od najuticajnijih osoba feminističkog pokreta drugog talasa. Poznata je po bestseleru The Feminine Mystique, koja je postala izvor prosvetljenja za mnoge žene tokom 1960-ih i 70-ih godina. Rođena 4. februara 1921. u Ilinoisu u porodici rusko-mađarskih imigranata, njeno izvorno ime bilo je Beti Naomi Goldstajn.

Kad je i sama postala domaćica, dobila je inspiraciju da napiše The Feminine Mystique, kao odraz činjenice da ona sama, kao i njene prijateljice, nisu zadovoljne time što moraju da budu ‘samo’ majke. Postala je ključna figura u pokretu za ženska prava 60-ih i 70-ih godina, a umrla je od srčane insuficijencije na svoj rođendan 2006. godine.

Rafael

Renesansni umetnik Rafaelo Santi da Urbino, poznatiji kao Rafael, najstarija je osoba na ovoj listi umrlih na sopstveni rođendan. Iako se tek pretpostavlja njegov stvarni datum rođenja – nije sigurno da li to 28. marta ili 6. aprila 1483. godine – čini se da se mnogi istoričari slažu da je verovatno rođen 6. aprila. Umro je istog dana 37 godina kasnije. Pretpostavljalo se da je preminuo uslijed komplikacija nakon sifilisa, a studija objavljena 2020. sugeriše ipak da je bila reč o teškoj upali pluća. Rafael je bio izuzetno plodan u raznim umetničkim tehnikama, od slikarstva do grafike i arhitekture.

Poznat je kao jedna trećina „Svetog Trojstva visoke renesanse“, odnosno deo trojca koji uključuje podjednako veličanstvene umetnike Leonarda da Vinčija i Mikelanđela. Naslikao je zbirku madona, portreta i biblijskih scena prikazanih kroz Firencu i Vatikan.

‘Mitraljez Keli’

Džorž Keli Berns, poznat i kao ozloglašeni ‘mitraljez Keli’, rođen je 18. jula 1895. godine. On je gangster iz doba prohibicije i postao je slavan kad je oteo bogatog naftnog tajkuna Čarlsa F. Uršela, u julu 1933. Keli i njegova supruga Ketrin Torn zahtevali su otkupninu od 200.000 dolara (danas bi to bilo oko 4 miliona dolara) u zamenu za to da ga sigurno puste kući. Kelijev nadimak se odnosi na mašinku koju mu je Ketrin poklonila kako bi vežbao gađanje meta. Nakon što su uhvaćeni, par je osuđen na doživotni zatvor. Preminuo je u zloglasnom zatvoru Alkatrazu, na svoj 57 rođendan.

