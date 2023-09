Oni su sve događaje prorekli od reči do reči: Vizije Tarabića koje se i danas ostvaruju

O Kremanskim prorocima je dosta pisano, ali za one koji ne znaju, to su dva nepismena seljaka sa sposobnošću da vide budućnost koji su živeli u 19. veku u Srbiji u selu Kremna kod Užica. Miloš i Mitar Tarabić bili su rođaci, a njihova viđenja zapisao je seoski prota Zaharije Zaharić.

Pre nego što iznesemo neka od predviđanja, treba napomenuti da područje u kojem se nalazi ovo mistično selo ima posebne karakteristike. Neki ih povezuju sa kremanskim kamenom koji ljudima iz tog kraja daje posebna svojstva, a spominje se i mistična kugla koja je „pala iz svemira“ i zapravo je kamen vulkanskog porekla. Lopta se čuva u Tarabićevoj kući i vidi se.

Da li je na svemu tome izgrađena određena mitologija, vreme će pokazati. Verovatno su Miloš i Mitar Tarabić živeli u potpunom skladu sa prirodom, pa su dobili dar da pročitaju ono što sledi. Međutim, kaže se da je ovo područje oko Kremna nemoguće snimiti sa satelita jer postoje određena zračenja koja uvek imaju za posledicu da su eventualna snimanja jednostavno zaklonjena nekom vrstom mrlje.

Ovaj vredan zapis sadrži niz događaja ne samo iz istorije Srbije, već i šire, pa i do globalnih svetskih predviđanja. Pisana je jednostavnim jezikom tog vremena i načinom na koji su se Tarabići izražavali, ali ono što fascinira je (pored tačnosti – mnogo toga se već dogodilo) upečatljiv opis duha današnjeg vremena, kao i načina života koji svet trenutno živi.

Takođe je poznato da su tadašnji i kasniji vladajući krugovi u Srbiji bili dobro upoznati sa proročanstvom, pa su ga neki od njih neprestano skrivali ili cenzurisali. Ipak, dosta toga je procurilo, a Zaharićevi rukopisi objavljeni su i u obliku knjige „Kremansko proročanstvo“. Neka izdanja su ponovo cenzurisana po nalogu vlasti, prenosi Novi.ba.

Među istorijskim događajima najpoznatiji su oni u kojima Tarabići predviđaju pad dinastije Obrenović, Prvi svetski rat, stvaranje Jugoslavije, atentat na Stjepana Radića, atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića, Drugi svetski rat, dolazak i vladavina Tita, Informbiro, blokovska podela sveta, UN, Gorbačov, raspad Jugoslavije, formiranje nezavisnih država Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, bombardovanje Srbije od strane NATO-a, svođenje granica Srbije na one u kojima je danas, a i dalje je…

Ovaj put ćemo se baviti onim vizijama koje se odnose na današnje i najverovatnije na budućnost.

TV i kompjuter

„Čovek će napraviti sanduk i u njemu će biti neki ološ sa slikama, ali neće moći da priča sa mnom mrtvim, bez obzira što će ovaj ološ biti blizak ovom drugom svetu kao kosa o dlaku na svim ljudskim glavama.“

Uz pomoć tog sanduka sa sokolom, čovek će moći da vidi šta se dešava svuda na ovom zemaljskom obrascu.

Moći će da vidi odavde, iz Kremana, šta se dešava iza sedam gora i sedam mora, ali za mene, slugo Božiji, da te tako često posećujem u snu i budim se mrtav i da sam tako blizu za vas, on neće hteti ni znati ni saznati.“

Energija, znanje i zablude

„Ljudi će bušiti bunare u zemlji i iz njih vaditi zlato, koje će sve preokrenuti i dati im svetlost, brzinu i snagu, a zemlja će plakati od tuge, jer će na njoj biti malo više zlata i svetlosti nego u njenoj matericu. Rane iz tih rupa će boleti.

Umesto da kose i pleve, ljudi ce kopati svuda gde treba i gde ne treba, a ove sile ce biti svuda oko njih, samo neće smeti da progovori i da im kaže: ajde uzmi me don Ne vidiš da sam stranac, svuda oko tebe.

Tek nakon mnogo leta ljudi će se setiti ove istinske sile, pa će videti kakvu su glupost učinili sa tim svojim rupama. Ta moć će biti u samim ljudima, ali će trebati neko vreme da je otkriju i iskoriste.

Tako će čovek živeti još dugo, jako dugo, a da ne može da upozna sebe.“

Način života i zablude o današnjem pogledu na život

„Ljudi će raditi svakakve gluposti, pa će misliti da znaju i znaju sve, ali neće znati ništa.“

Mudraci će se pojaviti na istoku, a njihova mudrost će preći sva mora i granice, a ljudi neće još dugo verovati toj mudrosti, pa će ovu istinu reklamirati kao laž.

A sa nama će biti ljudi na celom svetu. Ljudi će mrzeti vazduh i ovaj Božji dah i svu Božiju lepotu i pobeći će u smrad. Tamo ih niko neće juriti, već će to učiniti sami, svojom voljom.“

Veze, brak

„U Srbiji nećete moći da razlikujete ko je muško, a ko žensko. Svi će nositi istu odeću. Ta nesreća će nam doći sa drugih strana, ali će nas najviše zadržati. Videće se mladoženja i mlada, i niko neće znati ko je od njih dvoje mladoženja, a koja mlada.

Narod će postajati sve gluplji. Ljudi će se roditi a da ne znaju ko su im bake i dede. Ljudi će misliti da znaju sve, ali neće znati ništa.“

Zagađenje, kriza, sukobi

„Kada miris izađe iz poljskog cveća, kada milost izađe iz čoveka, kada reke izgube zdravlje… Ondakar, dogodiće se najveći opšti rat…“

„Svet će se podeliti na dva dela ovom jabukom izrezanom na sredini… Ta voćka se nikada više ne može probuditi celo.“

„Najveći i najžešći će udariti protiv najvećih i najžešćih!“

„Nećemo se boriti u tom ratu, ali će nam drugi biti preko glave.“ U vazduhu iznad Požege, užareni ljudi će pasti na zemlju sa neba.“

Opšta kriza, spas

“Međutim, što se više zna, manje će se ljudi voleti i brinuti jedni za druge. Biće tolika mržnja da će biti ljubomorniji na rodbinu nego na najbliže prijatelje.

„Oni koji su čitali i pisali razne knjige sa brojevima smatraće se da znaju najviše. Ti ljudski mudraci će sve prepustiti ovim žicama i onda živeti i raditi kako im pesma kaže. Među tim mudracima biće boljih i rčina (rčin=zao, uobraženi čovek). Oni će izvoditi razne zle trikove. Zatrovaće vazduh i vodu i osloboditi kijamet na plavim morima, rekama i kopnom, a ljudi će iznenada umreti od neke bolesti. Dobri i mudri će videti da sav njihov trud i argatluk (argatluk=rad) nije vredan toga i da vodi u propast sveta, pa će umesto brojanja tražiti svoju maštu. Kada prestanu da se bave maštom, biće bliže Božijoj mudrosti, ali će biti kasno, jer će zli već upropastiti celu zemlju i biće prava pošast.

Ondakar, ljudi će bežati iz grada u sela i tražiti planine i Tri ukrštene planine da tamo dišu i piju vodu. Oni koji su budni pobjegli spasiće sebe i svoje potomstvo, ali ne sve i ne zadugo, jer će nastupiti velika glad. Hrana će biti u gradovima i selima, ali će biti trovana svuda. Da bi jeli i nasitili, mladi će sve trpati u usta i odmah će umreti. Onaj koji je postio i postio budan ostaće živ, jer će ga Duh Sveti čuvati i biće bliže Bogu.

U to vreme gladi, mladić po imenu Mijajlo pojaviće se u dalekim ruskim planinama. Imaće svetlo lice i ceo njegov karakter će biti milostiv. Ljudi će mu se diviti kako hoda po nebu, a on će otići do prvog namastira i zazvoniti na sva namastiračka zvona. Reći će ljudima koji su budni i okupljeni oko njega:

„Zaboravio si ko sam ja i da nisam umro, nego sam otišao u raj živ.“

A ljudi koji ga gledaju budnog će reći:

„Nismo, nismo, ti si sveti arhanđel Mihailo.“

Na te njihove reči, on će se lagano nasmejati govoreći im:

„Raspeo si Bogočoveka i Sina Božijeg, i Bog ti je dao um da njime misliš i voliš sve oko sebe. Postali ste zveri i ubice! Nisam došao da vas nateram da se plašite i da verujete sa strahom, ali jesam među vama da vas urazumim! Nema više ni bogatih ni siromašnih, a vi se i dalje mrzite, koljete i ubijate. Zaboravio si svoju dušu!“

Ondakar, svi narodi će slediti Mijajlu i zemlja će postati pravi rajski vrt. Hrana će niknuti svuda, uključujući reke, mora i šume. Oni koji se tada rode živeće srećno i dovoljno dugo da zaborave kada su rođeni.

Mijailo će biti svuda, posebno u Carigradu, sve dok ljudi ne budu govorili jednim jezikom i jednom verom. Onda će otići u raj zadovoljan.“

