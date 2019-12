Opasno: Zbog novog trenda u porno filmovima ubijeno na stotine žena

Opasan po život.

Svetski mediji preneli su vest o 22-godišnjoj Grejs Milan koju je tokom seksa zadavio partner. Nakon ovog strašnog događaja mnoge Britanke su odlučile da progovore o nasilju koje su doživele tokom seksa sa novim partnerom.

Grejs je ubio osumnjičeni 27-godišnji mladić kojeg je upoznala na Tinderu. On je na sudu priznao kako su imali agresivni seks koji je podrazumevao udaranje, ujedanje i davljenje.

U poslednje vreme sve više žena umire nakon što je „seksualna igra“ pošla po zlu.

Postavlja se pitanje kada je zapravo nasilan seks postao normalizovan?

Statistika u Velikoj Britaniji je sledeća, svake druge nedelje po jedna žena izgubi život zbog ove strašne seksualne „igre“.

Lusi (33) upoznala je takođe dečka na Tinderu prošlog septembra:

– Bio je jako zgodan. Otišli smo na večeru i piće. Nakon toga otišli smo kod njega kući i ubrzo završili u spavaćoj sobi. Tada mi sve postaje pomalo mutno jer sam bila pripita, ali opet prisebna.

Pitao me je da li može da me davi i ja sam pristala, pošto sam to već radila ranije sa muškarcima s kojima to tada nije bila velika stvar budući da nije izazivalo veliku količinu bola.

Sledeće stvari koje se sećam je da ne mogu da dođem do vazduha dok je on bio na meni. Ni sama ne znam kako me je pustio.

Pobegla sam iz stana čim je zaspao, a sutradan sam videla da imam modrice na vratu. U razgovoru s njim on je izjavio da smo se oboje malo više zaneli – ispričala je svoju priču Lusi.

Strašno je što je Lusi samo jedna od brojnih žena i devojaka širom sveta koje su doživele ovakvu vrstu nasilja. Pukom srećom neke su preživele, ali mnoge su u ovakvim igrama izgubile život.

Gejl Dajns, profesorka i autorka knjige o uticaju porno filmova na seksualni život kaže da je razlog porasta ovakvih ubistava sve veće nasilje koje se prikazuje u porno filmovima koji su dostupni muškarcima još od najranijeg detinjstva.

Dajns kaže da je u razgovoru s muškarcima otkrila da je mnogima potpuno normalno da šamara, udara i davi partnerku tokom seksa te da su žene kolateralne žrtve porno filmova.

– Filmovi za odrasle uče decu da misle da je seks nasilje. To im trenira mozak da na nasilje odgovore erekcijom, zaključila je Gejl i pozvala žene da nikako ne pristaju na ovakve muške ispade.