Oprez! Ako uočite svoju lozinku na ovom spisku odmah je promenite

Deset najnesigurnijih lozinki na svetu, koje su korištene tokom 2024. godine, prema stranici „How safe is your password“

1. 123456

2. admin

3. 12345678

4. 123456789

5. 1234

6. 12345

7. password

8. 123

9. Aa123456

10. 1234567890

Najnesigurnije lozinke na svetu su jednostavne i predvidive kombinacije koje hakeri lako mogu da pogode. Za veću sigurnost preporučuje se korištenje složenih lozinki koje se sastoje od kombinacije velikih i malih slova, brojevava i posebnih znakova. Takođe, preporučuje se izbegavanje korištenja ličnih informacija poput imena ili datuma rođenja u lozinkama. Redovna promena lozinki i korištenje dvofaktorske autentifikacije dodatno povećavaju sigurnost vaših online računa.

Kako kreirati sigurnu lozinku?

1. Koristite duge lozinke

Preporučena dužina lozinke je najmanje 12 znakova, ali što je duža, to je sigurnija.

2. Kombinujte različite vrste znakova

Uključite velika i mala slova, brojeve i posebne znakove poput @, #, $, %.

Na primer: P@sSw0rD#2024

3. Izbegavajte logične reči i podatke

Nemojte da koristite: uobičajene reči poput „password“, „admin“, „123456“

lične informacije kao što su ime, datum rođenja, ime kućnog ljubimca ili adresa.

4. Koristite fraze

Stvorite frazu koja se lako pamti, ali je teško pogoditi. Na primer: ZimaJe2024#hladna!

5. Izbegavajte recikliranje lozinki

Nemojte koristiti istu lozinku za više računa. Ako jedan račun bude kompromitovan, hakeri mogu da isprobaju istu lozinku na drugim servisima.

6. Isprobajte aplikacije za upravljanje lozinkama

Aplikacije poput LastPass, 1Password i Bitwarden mogu da vam pomognu da stvorite i sačuvate kompleksne lozinke.

7. Redovno menjajte lozinke

Ako postoji sumnja na sigurnosni propust, odmah promenite lozinku.

8. Omogućite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA)

Dodajte dodatni sloj zaštite korištenjem 2FA kodova, poput SMS poruka, aplikacija (Google Authenticator) ili hardverskih tokena.

9. Proverite snagu lozinke

Stranice poput How Secure Is My Password mogu da procene koliko je vaša lozinka otporna na napade.

10. Izbegavajte deljenje lozinki

Lozinke nikada nemojte da delite, čak ni sa osobama koje poznajete. Ako je potrebno da im omogućite pristup, koristite privremena rešenja.

