Oprez: Ovi znaci upozoravaju na nesreću

Ako je čoveku suđeno da umre, dan pre tragedije često se dešava ovo

Prepreke na putu

Na opasnosti obično upozoravaju fizičke prepreke na putu. Ako ne biste trebali nigde da idete ili ne biste trebali da započnete posao koji ste zamislili, onda ćete sigurno naići na razne prepreke: srušeno drvo na putu, iskopane jame, nesreće na putu, zastoj u saobraćaju i td. S jedne strane, takvi znakovi ne moraju da upozoravaju na stravične događaje, ali najčešće je sledeća situacija: ako je krenulo nešto od početka naopako, obično sledi i loš završetak. Ako ste dobro počeli, dobro ćete i završiti dan.

Neobjašnjiva melanholija i praznina

Ako nema razloga za melanholiju i tugu, osećaj praznine u duši, iznenadnu anksioznost, a opet se to pojavi, to nije dobar znak. U takvim situacijima nikakav oprez neće pomoći. Čak i ako se primirite ili sasvim promenite ponašanje. Loše stvari će se desiti – vi tu ništa ne možete da uradite kako biste to sprečili.

Čudni ljudi vas upozoravaju na nesreću

Jednom me je jedna starija gospođa sprečila da uđem u autobus. Uzela me za ruku i rekla mi: „Ne ulazi. Sačekaj drugi.“ Pošto sam se zbunila, automatski sam je poslušala. Kasnije sam saznala da je taj autobus imao strašnu saobraćajnu nesreću. Ta žena nije bila halucinacija, bila je od krvi i mesa. Takvih situacija sam imala još nekoliko puta u životu. Slučajni prolaznici, sasvim nepoznati ljudi su mi prilazili i savetovali me, upozoravali. Slične priče su imali i moji prijatelji.

Ako je suđeno, nesreća će se desiti

Uprkos upozorenju, loše stvari će se desiti. To je sudbina. Pa čak i ako se čuvate, ako pobegnete negde – nećete moći da izbegnete sudbninu.

