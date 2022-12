Oprez, u ovim situacijama on će vas sigurno prevariti, pravi su okidači za neverstvo

Jednostavno neke stvari koje radite u vezi, teraju partnera da počini preljubu i da pritom ne oseti grižu savesti.

Gledanje isključivo vlastitih interesa

U svim međuljudskim odnosima, pa tako i onim ljubavnim, bitni su razumevanje, uvažavanje tuđih želja i kompromisa. Ako ste bezobzirna, sebična i egocentrična osoba koja insistira da je uvek sve vama po volji, nemojte se iznenaditi ako i on počne misliti samo na sebe.

Večiti prigovori

Svakoga od nas kao kompletne ličnosti izgrađuju mane i vrline. Kako ne postoji čovek bez mana, sigurno ih ima i on. Nemojte mu stalno prigovarati zbog svake sitnice. Mane koje kod nega primećujete teško ćete promeniti pa naučite da ih prihvate, za vaše dobro. Budete li srećni zbog njegovih vrlina i to mu otvoreno pokažete, i on će biti srećan kraj vas.

Nedovoljna briga o sebi

Mnoge se žene u vezi opuste jer razmišljaju na način da sada kada imaju momka/supruga ne moraju baš uvek biti sređene. Bitno je da ne zaboravite u kakvu se osobu vaš partner zaljubio. Vodite brigu o svome telu i higijeni i neka vam svaki dan bude nova prilika da ga još jednom zavedete!

Nedostatak interesa za partnera

Ako u njegovom društvu često pokazujete nezainteresovanost za nešto o čemu govori, on će to itekako primetiti. Ne morate sve vreme gledati u njega bez treptanja i truditi se da zapamtite sve što kaže, ali mu dajte do znanja da vam je u njegovom društvu zanimljivo.

Ljubomorni ispadi

Doza ljubomore je poželjna dok god se radi o zdravoj, malenoj dozi ljubomore. Međutim, ukoliko ga konstantno ispitujete o svakom njegovom koraku, pozivu, poruci ili izlasku, moglo bi mu prekipeti. Vrlo lako bi mogao dobiti ideju da vas zaista prevari – na neki bi način bio na dobitku, a i ovako i onako mu ne verujete pa zapravo nema šta da izgubi!

