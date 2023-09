Optička iluzija koja je izludela ljude: Možete li da pronađete jezivi lik žene na ovoj fotografiji?

Na društvenoj mreži X (donedavno poznatoj kao Tviter) pojavila se viralna optička iluzija koja skriva jezivo lice žene, a ljudi se muče kako bi ga pronašli.

Optička iluzija koja je pregledana čak 22 miliona puta prikazuje dve devojčice, jednu s plavom i drugu sa smeđom kosom, kako sede jedna do druge, a lice plave devojčice okrenuto je prema prijateljici.

Nearsighted fam: take your glasses off and pull your phone away from you eyes. Look at the blonde girl. pic.twitter.com/RTcmBxEsp5

— The Redheaded libertarian (@TRHLofficial) August 27, 2023