Osam očiglednih znakova koji pokazuju da je neko ljubomoran na vas

Poznata izreka kaže da su ljubomorni veća muka sebi, nego drugima. Veštački osmeh prilikom velikog dostignuća, pohvala koja nikako ne zvuči kao da dolazi iz srca, kao i neljubazno i suzdržano ponašanje samo su neki od znakova koji jasno pokazuju da imate posla s ljubomornom osobom.

Ljubomora obično proizlazi iz nesigurnosti, a u nastavku možete proveriti kojih to osam znakova pokazuju da je neko ljubomoran na vas, kako piše Zadovoljna.hr.

1. Lažna pohvala

Ako vas neko glasno pohvali, a čim izađe iz prostorije krene da koluta očima – znači da baš i nije ponosan na vaš veliki uspeh. Pohvale ljubomornih ljudi agresivne su, naduvane i lažne, a iza njih obično sledi samopohvala i upoređivanje s nekim njihovim velikim uspehom.

2. Minimiziranje uspeha

Bez obzira na to što ste postigli i koliko ste se trudili kako bi ostvarili svoj cilj, ljubomorne osobe uvek će istaknuti da je za to potrebna i sreća u životu, ali i da je vaš uspeh puka slučajnost. Reći će da bi trebalo da budete zahvalni za poziciju na kojoj se trenutno nalazite – kao da je to životni dar koji vam je pao s neba.

3. Razmetanje sopstvenim dostignućima

Bez obzira na to radi li se o poziciji na poslu o kojoj ste oduvek sanjali, ili o nedeljom ručku koji vam je ispao besprekorno – ljubomorne osobe uvek će pronaći neku zamerku, a sebe istaknuti kao profesionalce u tom području.

Uvek postoje ljudi koji su puni negativnih misli – ne samo o drugima kojima zavide, već i o sebi i njihovom percipiranom neuspehu.

4. Oponašanje

Ako je neko ljubomoran na vas, verovatno ćete primetiti da ta osoba zapravo želi da bude kao vi. Psiholozi govore da ljubomornima treba pomoći s njihovim negativnim emocijama. Jedan od načina jest da istaknete njihove kvalitete i objasnite im da treba da budu autentični i da su dovoljno kvalitetni sami po sebi.

5. Takmičenje

Ljubomorni ljudi obično su takmičarski raspoloženi. Nesigurni su, arogantni i žele da dokažu svoju superiornost. U ovoj je situaciji važno jasno pokazati da niste raspoloženi za njihovu igru te da svako gradi svoj životni put. Život nije takmičenje, već individualna priču koju svako piše za sebe.

6. Slavljenje neuspeha

Ljubomornima je veliko zadovoljstvo vaš lični neuspeh. Nakon lažne pohvali, obično sledi radovanje u četiri zida koje takve osobe znaju vešto da sakriju. Takve osobe treba da nauče da je neuspeh sastavni deo života te da teške životne situacije nikoga ne mogu zaobići.

7. Ogovaranje

Dobro, staro tračarenje jedan je od najvećih znakova ljubomore. Ljubomorni ljudi pričaju iza leđa, analiziraju vaše postupke i odluke, a retko kad će to reći u lice. Takvi su ljudi blokirani negativnim osećanjima, ljutnjom i sumnjom u sebe.

8. Mržnja

Mrzeti nekoga zaista je velika stvar. Baš kao i ljubomora, mržnja uvek više boli osobu koja mrzi. U njoj čuče ta negativna osećanja prema vama, koja ih na kraju mogu koštati ličnog mira. Ako vas neko mrzi bez razloga, to je očigledan znak da je ljubomoran na vas.

