Osigurajte lagodniji život: Ako želite da imate više novca, uradite ovo i pare će munjevito ući u vaš dom

Saznajte koja feng šui pravila morate da poštujete kako biste privukli novac u svoj dom.

Šta donosi sreću u kući?

Kada je u pitanju feng shui, postoje određena pravila uređenja prostora koja je potrebno ispoštovati ukoliko želite da omogućite neometani protok energije kroz vaš dom.

Očistite prostor

Koji god feng šui vodič da pogledate na internetu, prva stavka će uvek podrazumevati da prostor u kom se nalazite mora biti čist. Nered u kući, stanu ili sobi sprečava pravilan protok energije. To i vi sami možete osetiti, jer kada ste u neurednom domu to utiče i na vaše mentalno zdravlje. Za što bolju organizaciju najbolje je da obezbedite što više fijoka, mesta gde stvari mogu biti razdvojene. A prvo pravilo čistog doma jeste da čim završite sa nečim, vratite stvari na svoje mesto.

Izbacite sve ono što ne volite, stare stvari koje nikada ne koristite ili staru odeću koju nikada ne nosite. Otarasite se starog papira i uvelog cveća. Počistite dom kako biste dali šansu pozitivnoj energiji da uđe. Održavajte prostor čistim, a ormari neka budu sređeni i stvari složene, tako da budu lako dostupne. Ovo će podstaći sreću, mir i organizovanost.

Provetrite prostorije

Omogućite da svež vazduh dopre do svakog kutka vašeg stana, osvetlite prostor. Svež vazduh i svetlost su snažne manifestacije energije. Svetlost u vašem domu – bilo prirodna ili veštačka – snažno utiče na kvalitet energije. Dozvolite svežem vazduhu što češće da dopre do prostora u kojem najviše boravite. To podrazumeva da treba da vetrite vaše prostorije nekoliko puta dnevno, naročito zimi kada je najveći rizik da provedemo dan u ustajalom vazduhu.

Cveće za sreću u kući

Cveće je najveći provodnik pozitivne energije. Preporučuju se biljke sa okruglim ili zaobljenim lišćem, jer se kod onih sa šiljatim energija skuplja u vrhovima i može izazvati zdravstvene probleme. Ovo su biljke koje će poboljšati energiju u vašem domu: fikus, pahira, bambus palma, krasula i orhideje. Osim što će ukrasiti vaš dom imaju i dobar feng shui.

Važno feng shui pravilo – Ulazna vrata se otvaraju ka unutra

Prilaz vratima trebalo bi da bude slobodan i prozračan, kako bi energija slobodno proticala. To znači da tu ne možete ostavljati cipele, papuče i kapute. Ulazna vrata moraju biti čvrsta i veća od ostalih i najbolje bi bilo da su od drveta. Trebalo bi da se otvaraju ka unutra, jer sreća treba da ulazi, a ne da izlazi. Ne treba da škripe, već da se pomeraju lako i nečujno.

Popravite sve slavine koje cure

One mogu da crpe vaše zdravlje ili bogatstvo. Odmah menjajte pregorele sijalice i popravljajte polomljene prozore kroz koje se gubi pozitivna energija.

Vaze i činije

Vaze i činije napunjene vodom i cvećem, uvek predstavljaju dobar feng šui. Prazna vaza u domu nikada ne treba da stoji uspravno, trebalo bi je negde spremiti ili sipati malo vode u nju, u suprotnom može da izazove gubitak prihoda. Činije bi trebalo da su zaobljene i mogu da stoje prazne zato što su prazne činije uvek spremne da prime dobar či koji ulazi u dom.

Ogledala prema feng shui pravilima

Ona imaju ključni značaj, jer reflektuju energiju, isto kao što reflektuju lik. Ogledalo uvek treba da se postavi tako da se iznad glave vidi bar tridesetak centimetara prostora – tako ćete biti sigurni da se u njemu ogleda i vaša aura. To obezbeđuje prostor za razvoj ideja. Proverite da li su sva vaša ogledala uokvirena, dobrog kvaliteta i da li je odraz u njima jasan. Okrugla i ovalna ogledala imaju najviše efekta. Nikako nemojte postavljati ogledala jedno naspram drugog – tako ćete zarobiti energiju i ona neće moći da se prenosi dalje. Izbegavajte postavljanje ogledala u spavaćoj sobi, pogotovo naspram kreveta.

Razdvojite prostor za rad i prostor za odmor

Za protok dobre energije je neophodno odrediti koja prostorija čemu služi. Zato nije dobro da, na primer, radite u spavaćoj sobi i onda se tu i odmarate. Mnogi ne poštuju to pravilo, pre svega zbog finansijskih mogućnosti. Zato se sto za kompjuter često drži u spavaćoj sobi, a isti slučaj je i sa dečijim sobama. Ako vam je ista prostorija i za odmor i za rad, prema feng shui pravilima, ona neće biti ni za jedno ni za drugo. U toj prostoriji nećete moći da se skoncentrišete da radite, jer ćete poželeti da legnete i odmorite, niti ćete moći da se odmorite, jer je u vašoj neposlednoj blizini kutak za rad.

Pažljivo birajte boje

Boje zidova i nameštaja su od velike važnosti u dizajnu enterijera, ista pravila važe i kada je u pitanju feng shui. Boja na nas deluje podsvesno na nivou energije, zato dobro razmislite koja treba da bude boja zidova u odnosu na određeni prostor. Za spavaću sobu definitivno vam neće prijati jarke boje kao što je crvena. Odlučite se da to bude neka umirujuća, blaga, pastelna boja. U skladu sa tim uklopite boje nameštaja po vašem ukusu.

Kada birate boje u ostalim prostorijama u kući ili u kancelariji upravo time treba da se vodite – kako želite da se neko oseća u prostoriji. Ako želite da podstaknete kreativnost to mogu biti življe boje kao što je žuta. Sa crvenom bojom u dizajnu treba biti pažljiv zato što je to jarka, stravstvena i agresivna boja. Dakle, svaka boja ima svoju energiju, a na vama je da odlučite kakvu energiju želite u određenoj prostoriji.

