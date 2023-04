Osobe sa ovim slovom na dlanu su blagoslovene: Nevolje ih uvek zaobiđu, a sreća ih nikad ne napušta

,,Danas mnogi na hiromantiju gledaju kao na pseudonauku jer zaista ne razumeju šta ona zapravo predstavlja. Ljudi znaju samo ono što vide u medijima, a to je pogrešno prikazano u mnogim knjigama, filmovima i TV emisijama koje su se toga doticale tokom godina“, smatra stručnjak u ovoj oblasti.

Bilo kako bilo, evo jednog zanimljivog tumačenja.

Jedan specifičan atribut za koji se ljudi često pitaju je izgled slova „M“ na dlanu. Nemaju svi ljudi tako definisano obeležje, čak je i retko, a za one koji ga imaju kažu da su posebni.

What does the letter ‘M’ on your #palm say about you?

https://t.co/NxhlqZjaIs pic.twitter.com/F1L2LOgkCs

— Proto Thema English (@eprotothema) December 22, 2021