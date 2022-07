Otac iz pakla: Iz stana odneo kadu i WC šolju, deca se kupala u kanti, a fekalije su nosili u kontejner

Živela sam s majkom i bratom, a otac se nakon nekog vremena odselio u drugi stan. Nakon toga je povremeno dolazio, a kada bi došao, obično bi sedeo za kompjuterom, čitao bi vesti.. Hranu nije donosio, niti se brinuo o stanu. Sve je to radila majka. U stanu je bilo kupatilo. Otac je počeo da ga renovira, pa je velikom bušilicom razbio kadu i pločice. Nakon toga je prevrnuo kadu, pa više nismo mogli da je koristimo. Iz zida je iščupao bojler pa nakon toga više nismo imali ni tope vode. Uklonio je i WC šolji pa nije ni ona mogla da se koristi. Kada ju je majka vratila, otac je odneo iz stana. Dok majka nije nabavila novu, fekalije smo iz stana u kesama odnosili u kontejner blizu zgrade.

Otac nikada nije došao u školu da se raspita za mene ili brata niti nas je vodio kod lekara. Zbog uslova u kojima sam živela, osećala sam se posramljeno, a Centar za socijalni rad je došao da pogleda stan i utvrdio da stan nije za život. Majka je našla radnike koji je to trebalo da poprave, ali otac ih je oterao, rekavši da će on sam renovirati stan. Kada je to počeo da radi, do kraja je uništio kupatilo, pa više nije moglo da se koristi. Fekalije smo nosili u kontejner, kupali smo se u plastičnoj kanti, vodu smo pre toga grejali na šporetu pa nam nije preostalo ništa drugo do se iselimo – potresno je svedočenje sada 18-godišnjakinje, čiji je 58-godišnji otac optužen za povredu detetovih prava.

Njegova porodica je, prema optužnici, osam godina, od 2012. do 2020. živela u neadekvatnim uslovima, a 58-godišnjak je bio svestan da time ugrožava razvoj i zdravlje dece i supruge. Prema optužnici, on se odselio iz stana u kojem je do tada živio s porodicom, a kada je dolazio u stan, koristio je jednu sobu koju je inače zaključavao. Zbog toga su deca spavala u sobi s majkom, a kada su porasla, ćerka je spavala na kauču u dnevnom boravku.

Svu brigu oko hrane i zdravlja prepuštao je supruzi, nije materijalno pomagao, a nakon što je 2016. demontirao i prevrnuo kadu i odneo WC šolju, te onesposobio bojler, nije dozvoljavao popravak, deca i supruga su živela u nehigijenskim uslovima. Bili su primorani da održavaju higijenu tako što su se kupali u posudama, dok su fekalije stavljali u kese i nosili ih u kontejner. Zbog svega tužilaštvo traži da se 58-godišnjak osudi na jedinstvenu kaznu od godinu i četiri meseca zatvora, piše Večernji list.

Iznoseći svoju obranu, 58-godišnjak je negirao optužbe.

– Sve je to izmislila moja supruga da me okalja. U stanu nije bilo uslova za život i ja sam želeo da ga adaptiram. Supruzi i deci sam našao drugi stan dok sam ovaj adaptirao, ali oni nisu otišli. Odbila je i moju pomoć za stanarinu i brigu za decu. Kupatilo je propalo, cevi su počele da cure u susedni stan, stan je trebalo generalno srediti, ali ona je to odbijala – branio se 58-godišnjak.

Iako je on negirao optužbe, osim iskaza supruge i ćerke, terete ga i fotografije stana i izveštaj Centra za socijalni rad u kojem se navodi da je stan bio prašnjav, da je soba koju je koristio 58-godišnjak bila zaključana, da u kupatilu nije bilo struje, vode, vodokotlića, kade, WC šolje…

