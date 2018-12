Otac slavnog glumca bio je plaćeni ubica koji je umro u zatvoru (foto, video)

Prvo ubistvo (metkom u potiljak) federalnog sudije na tlu SAD-a počinio je otac holivudske zvezde Vudija Harilsona, Ćarls Harilson. On je iz sinovljevog života nestao već 1968. godine, a većinu svog proveo je u zatvoru.

Bio je profesionalni ubica koji je ubio teksaškog gangstera i dobio 15-godišnju kaznu zatvora kada je Vudiju bilo samo sedam godina. Međutim, snalažljivi i inteligentni Čarls vrlo se brzo našao opet na slobodi, samo tamo nije dugo ostao. Teksaški narkobos Džimi Čagra platio mu je da u El Pasu ubije nekoga ko mu je smetao – oštrog sudiju Džona H. Vuda Jr., koji je bio poznat po tome da dilerima daje maksimalne kazne.

Ubijen je jednim metkom u potiljak 29. maja 1979. godine ispred svog doma dok je ulazio u automobil. Grad je poludeo i sve su snage ujedinjene da pronađu ubicu – u čemu je FBI na kraju i uspeo.

Mladi Vudi, koji će uskoro postati velika zvezda, nije imao pojma o očevim postupcima. Na radiju je jednom prilikom čuo Čarlsovo ime u kontekstu novog suđenja i ubistva i pitao majku da li su u srodstvu. Ona mu je rekla da mu je to otac. Harilson stariji je osuđen na dve doživotne kazne 1981. godine, a ranih osamdesetih Vudi je počeo da stupa u kontakt s ocem. Nije ga video (samo) kao ubicu, nego kao nekoga s kim se može sprijateljiti.

Kada je počeo da zarađuje veći novac, glumac je potrošio dva miliona dolara pokušavajući ocu da obezbedi novo suđenje. Narkodiler Čagra je oslobođen iako je naručio ubistvo. Navodno je u programu zaštite svedoka jer je ocinkario druge kolege. Nije mu odmoglo ni što mu je brat bio moćni advokat.

Vudi često govori da prema zakonu „ako je Čagranevin, onda je samim tim i moj otac nevin“, međutim sud se s tim nije složio. Glumac takođe tvrdi da je njegovog oca trenirala CIA.

Čarls Harilson je tako, u jednom trenutku svog života, rekao da je on „ubio Džona Kenedija“. Niko mu nije verovao i on je to kasnije povukao, ali mnogi forenzičari i istražitelji tvrde da je Harilson zaista bio jedan od troje „lutalica“ koji u misteriozno uhapšeni (iako za to nema papirnatih dokaza) i fotografirani direktno nakon ubistva predsednika.

Čarls Harilson umro je 2007. u zatvoru od srčanog udara. Iako je bio ubica, Vudi se, kaže, uvek s njim slagao i ovaj mu je, čak, bio uticaj u životu. „Rođen sam na očev rođendan. U Japanu postoji verovanje da ako ste rođeni tada, onda niste samo slični ocu, nego jeste svoj otac“.