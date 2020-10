Otac uhvatio ćerku (15) u krevetu sa komšijom, reakcija neočekivana

Reakcija je bila van svih očekivanja

Vanesa Hedžer iz Konektikata podelila je sa forumašima neobičnu priču koja je obeležila njeno prvo seksualno iskustvo.

U priči koja je uključivala komšijinog sina Dejva (19) i Vanesinog oca, sve se na kraju završilo krajnje neočekivano, iako je na početku izgledalo da će “leteti perje”.

Vanesa i Dejv krišom su se mesecima viđali pre nego što su odlučili da jedno drugom budu prvi. Kako je Vanesa, zbog poslovnih obaveza oba roditelja, stalno u toku dana bila sama kući, predložila je Dejvu da jednom oko 14 časova dođe kod nje, i da prvi put urade “ono”.

“Prvi put bilo je traljavo i komično, ali smo nekako došli do kraja, što se kaže. Međutim, već narednog puta mislila sam da će biti katastrofa za ceo život. Isto smo se našli u popodnevnim časovima, ali nismo čuli u sobi da je moj otac došao ranije s posla. Nešto mu nije bilo dobro. Kaže da me je zvao odozdo s vrata da vidi gde sam, a ja nisam čula. Zato se popeo kod mene u sobu. A ja sam tamo bila ispod pokrivača sa Dejvom. On je otvorio vrata i kada nas je zatekao, šokirao se. Počeo je da viče, mislila sam da će ubiti Boga u Dejvu. Ali ne! Video je da je to on i izašao je napolje. Rekao nam je da se obučemo i dođemo dole u dnevnu sobu“, napisala je Vanesa Hedžer na forumu Quora.com.

Njih dvoje su poslušali oca i došli dole, a on je ležao na sofi. Prvo je dugo ćutao, a onda je pitao da li smo spavali, i da ga ne lažemo.

“Priznali smo mu da se viđamo nekoliko meseci, ali da smo tek sad počeli da i ovo praktikujemo. Bio je besan, ali je naglasio da je u pitanju Dejv čije roditelje mnogo voli i poštuje i zna da je i on dobar dečko, pa nije rešio da pravi scenu. Pitao nas je da li smo koristili zaštitu, a onda nam je rekao da je i on u prethodnom periodu ‘namirisao’ da smo u vezi. Na kraju je rekao je i on rano imao prvo seksualno iskustvo i da je tu jako važno da budu partneri koji se ipak nekako znaju i imaju poverenja jedno u drugo. Rekao mu je da to više ne radimo ovako, u toku dana, kad su svi tu, već da ako već moramo da budemo sami, gledamo da to bude kad majka i on odu negde na produženi vikend. Bila sam u šoku. Imao je otac pre neke ispade, agresivno ponašanje. Ne znam šta se to promenilo u njemu. Bio je divan prema nama. Posle sam plakala pred njima dvojicom, verovatno više od stresa i srećnih okolnosti tatine reakcije, nego iz nekog drugog razloga”, istakla je Vanesa koja je inače kao i Dejv uvek bila odlična u školi i pravi primer uzornog deteta.

Ona je u komentarima dobila mnogo poruka podrške, a i puno devojaka poželelo je da ima istog takvog oca, punog razumevanja i poverenja.

