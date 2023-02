Otkrijte njihovo pravo lice: 3 tipične osobine narcisa

Narcisoidna osoba je srećna samo kada su sve oči uprte u nju. Ne može da preživi bez pažnje. Ako narcis nije izložen stalnim pohvalama i komplimentima za koje smatra da zaslužuje, verovatno će vas vrlo brzo izbaciti iz svog života. Za njega ste, nažalost, samo sredstvo za ispunjavanje sopstvenih potreba, jer on nije sposoban za saosećanje i dublju povezanost.

Narcis je onaj koji voli da uzimati, ali ne može da daje. Budući da je opsednut sobom, učiniće sve da se nahrani vašom energijom. Ako prepoznate njegove trikove, možete se na vreme odmaknuti i nećete postati žrtva njegovih potreba.

Pročitajte neke konkretne primere ponašanja narcisa i naučite kako da prepoznate trikove kako biste izbegli manipulaciju koja vam crpi energiju.

3 tipične osobine narcisa:

1. Prebacivanje krivice i okrivljavanje

Manipulacija zbog koje se stalno osećate kao da ste uradili nešto loše jedna je od najgorih osobina narcisa. Prebacivanje odgovornosti i projektovanje svojih slabosti na druge praksa je narcisa. Ide otprilike ovako:

Vaš partner se emocionalno zatvara. Pokazuje očigledne znakove nevere, krije informacije. Čvrsto sumnjate da vas vara. Kada sakupite hrabrost i suočite ga sa svojim zapažanjima i osećanjima, on će sve poricati i optužiti vas da ste sumnjičavi, ljubomorni i paranoični. Ukratko, vi ste problem. Optužiće vas da ga pogrešno procenjujete, da mu nikada niste verovali, da ste opsednuti kontrolom, da niste srećni s njim uprkos njegovim stalnim naporima.

Počećete da sudi o tome kako ste uopšte mogli da sumnjate u njega. U stvarnosti, međutim, greška nikako ne može da bude samo vaša. Budući da ste smireno pitali šta se događa i dobili nazad lavinu optužbi, osećaćete se sve gore i gore, a fokus će se pomeriti sa stvarnog problema – prevare – na činjenicu da mu činite nepravdu. Da li vas je prevario ili nije zapravo nije niti važno; on će preuzeti uzde razgovora i dovešće na svoj teren gde može dominirati. Fokus će biti na vama kao zlikovcu koji ga optužuje za nešto loše, a ne na vašoj zabrinutosti koju je on izazvao svojim postupcima. Na kraju, vi ćete biti ti koji će se izvinjavati, a on će glumiti žrtvu.

2. Monopolizacija razgovora

Jeste li se ikada osećali kao da ste samo rekvizit dok neko pored vas nastupa? Da vaše mišljenje ne vredi ništa i da ste odsečeni iz razgovora? Imate li osećaj da razgovarate sa zidom? Narcisima dvosmerna komunikacija stvara poteškoće jer mora da ćuti, smireno sluša tuđa mišljenja i pravi kompromise. U komunikaciji s narcisom često ćete se osećati glupo i neshvaćeno jer nećete imati priliku da izrazite sebe i svoje misli. A on će se puniti i puniti… Budući da nije u stanju da održi ravnotežu između slušanja i govora, učiniće sve da ima prvu i poslednju reč. To uključuje preterivanje i laganje, emocionalne ispade, uskakanje u razgovor. Pre nego što uopšte primetite šta se događa, razgovor će početi da teče o njemu, a vi ćete biti uhvaćeni kako slušate duge monologe. Narcisu je samo potreban svedok da potvrdi njegovu veličinu, a ne ravnopravni sagovornik, prenosi Sensa.hr.

Primer:

Žalite se prijatelju na ono što vam se dogodilo i očekujete utehu ili barem neki stepen razumevanja. I pre nego što završite priču, narcis kaže: „Oh, to se i meni dogodilo!“ I onda slušate njegovu dramu kojoj se ne nazire kraj, a nigde u procesu nemate priliku da završite svoju priču i dobijete emocionalni odgovor, koji vam je potreban.

3. Izigravanje žrtve

Ovo je jedan od najmoćnijih alata narcisa. Kada oseti da se pažnja skreće na drugu stranu, koristiće sve taktike da opet bude u centru pažnje. Možete očekivati ​​ponižavanje i umanjivanje vrednosti onoga što kažete ili osećate, kritikovanje, prebacivanje. Umesto saosećanja s vašom situacijom, druga će osoba pokušati da utiče na vas – ako ne postoji drugi način, krenuće da plače ili da se dere.

Narcis se hrani tuđom ranjivošću. I svako se od nas u nekom trenutku može ponašati narcisoidno. Važno je da to primetimo kod sebe i promenimo. Stoga, obratite pažnju i na sebe i na druge. Takođe, zapamtite da uvek možete napustiti nezdravu vezu.

