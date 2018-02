Otkrivamo kakve su osobe koje uvek upadaju sagovorniku u reč

– Poznajem više osoba sa kojima se ne može razgovarati. Njih je moguće samo slušati. Što god čovek pokuša da kaže, čak i ako odgovara na njihova pitanja, obavezno upadaju u reč i nastavljaju priču van teme.

Jednoj takvoj osobi sam dao napisan tekst, očekujući da će ga pročitati. Naravno, nije ga pročitala.

Zaključujem da te osobe uživaju slušajući same sebe i prinude sagovornika da ih sluša. Uopšte im nije bitno ni ko im je sagovornik ni šta želi da kaže.

Šta vi o tome mislite? (Ribar)

– Da, sve je više umišljenih istipovanih da sve znaju i željni su pažnje i da se njihov glas čuje, najgori su u studiju kad se nacickaju i svi u glas, imaju vec u glavi svoju priču i ne nadovezuju se, dok ti pričaš sve vreme im se vidi na faci da će neku svoju nastaviti. Retki su ljudi da me saslušaju i ono baš se vidi da se kapiramo kao da je čovek to isto prošao. Opet se vraćamo na iskustvo i samopouzdanje koje ima veze s ovom temom, da se čovek može i na svoj račun našaliti. Imam prijatelja koji svaku misao počinje sa “vidi da ti kažem“ i da znaš da mu to pali, uvek posle toga napravi pauzu par sekundi, a ja iščekujem nešto bitno, naravno – ništa. (georgejune)

– Mislim da su smarači. To se pogoršava s godinama, imam tako jednog druga koji je ranije iz pristojnosti bar sačekao da nešto kažeš, pa onda nastavljao svoju mantru. Sad te više i ne pusti da pričaš, šta god da izustiš samo je povod da se „nadoveže“ i opet trtlja svoje… Više mi nije drug. Rekla sam mu da je postao smarač, a on se samo smejao…

Nemam pojma, možda se u nekom trenutku prosto odjavio od sveta, izgubio potrebu da komunicira. Kao oni ljudi što, kad zađu u neke godine, više ne vole da izlaze, da upoznaju nove ljude i saznaju nove stvari. Žive sa onim što imaju (mentalno) i više im nisu potrebni uticaji spolja…

