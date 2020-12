Otkrivena mračna tajna potonule civilizacije (video)

Mračna tajna potonule civilizacije, koja je nekada živela na kopnenom mostu između Evrope i Britanije, otkrivena je poslednjim arheološkim istraživanjima. Prema nalazu arheologa, ljudi koji su živeli na Dogerlandu, nekadašnjem kopnu između Holandije i Britanije, pravili su oružje od ljudskih kostiju.

Dogerland je nekada vrveo od života, a danas je potopljen u Severnom moru. Bio je most između današnje Velike Britanije, Nemačke i Holandije sve dok nije potonuo zbog rasta nivoa mora pred kraj ledenog doba pre oko 11.000 godina.

Iako su njegovi stanovnici odavno nestali, ostaci njihove civilizacije često isplivavaju na obale Holandije. Tako su arheolozi iz te zemlje, proučavajući 10 komada nađenog oružja iz Kamenog doba, otkrili da su dva bila napravljena od ljudskih kostiju, dok ih je osam izrađeno od jelenskih kostiju, prenosi Lajvsajens.

„Očekivali smo oružje napravljeno od jelenskih, ali ne i od ljudskih kostiju. Nismo to mogli da zamislimo ni u najluđim snovima“, rekao je Joanes Deker sa Leiden univerziteta, koji je vodio istraživanje.

Misterija je zbog čega su lovci iz tog perioda koristili ljudske kosti za izradu oružja. Praktičnih razloga nema – do ljudskih kostiju je teže doći nego do jelenskih, a one su i mnogo lošije za izradu oštrog oružja, kaže Deker. Zbog toga se pretpostavlja da je takvo oružje imalo simboličku ulogu u toj civilizaciji.

Otkriveno je da su kosti obrađivane nedugo nakon smrti, a pretpostavlja se da se radi o dugim kostima ruku i nogu.

Ovo je veoma redak nalaz čak i u svetu, jer je do sada zabeleženo samo da su na području Nove Gvineje ljudske kosti korištene za izradu bodeža, i to iz simboličkih razloga, budući da su korišteni ostaci važnih osoba i velikih ratnika.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.