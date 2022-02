Otkrivena najveća galaksija do sada, 400 miliona puta masivnija od Sunca i raste konstantno

Radio galaksija „Alcyoneus“ udaljena je oko 3 milijarde svetlosnih godina i širi 5 megaparseka u svemir, ili neverovatnih 16,3 miliona svetlosnih godina. To je najveća galaksija ikada otkrivena.

Džinovske radio galaksije su jedna od velikih misterija u svemiru.

Sastoje se od galaksije domaćina, skupa zvezda koje kruže oko galaktičkog jezgra u kojem se nalazi supermasivna crna rupa, ali i ogromnih mlazova i klapni koji izbijaju iz galaktičkog centra.

Misterija rasta režnja

Ovi mlazovi i klapni, u interakciji sa međugalaktičkim medijumom, deluju kao akcelerator čestica koji ubrzava elektrone koji emituju radio talase.

Naučnici su prilično sigurni da znaju šta mlaznice proizvode – aktivnu supermasivnu crnu rupu u galaktičkom centru. Crnu rupu nazivamo „aktivnom“ kada proguta materijal sa ogromnog diska materijala oko sebe.

Ali ne može sav materijal u akrecionom disku neizbežno da završi u ušću crne rupe, njegov mali deo nekako dolazi iz unutrašnjeg područja akrecionog diska do polova, gde se izbacuje u svemir u oblik mlaza jonizovane plazme. Ovi mlaznjaci mogu da putuju velike udaljenosti pre nego što se prošire u džinovske klapne koje emituju radio talase.

To je klasičan proces, čak i Mlečni put ima te režnjeve. Ali ono što ne znamo je zašto u nekim galaksijama one rastu do ogromnih veličina, stvarajući džinovske radio galaksije, piše Science Alert.

„Alcyoneus“ još uvek raste

Nakon što su stručnjaci izmerili režnjeve, pokušali su da istraže o kakvoj je galaksiji reč. Otkrili su da je to prilično normalna eliptična galaksija sa supermasivnom crnom rupom u centru koja je oko 400 miliona puta masivnija od Sunca. Oba ova parametra su zapravo „mala“ za džinovske radio galaksije.

„Alkionej i njegova galaksija domaćin su zapravo obični – ukupna niskofrekventna gustina svetlosti, zvezdana masa i masa supermasivne crne rupe su niže od onih kod džinovskih radio galaksija srednje veličine. Tako da veoma masivne galaksije ili centralne crne rupe nisu potrebne za formiranje takvih divovi“, pišu naučnici.

Alcioneus se može nalaziti u oblasti prostora koja je manja po gustini od prosečne, što dovodi do bržeg širenja. Šta god da je razlog, izgleda da galaksija „Alcyoneus“ i dalje raste i postaje sve veća.

Studija pod nazivom Otkriće radio galaksije od najmanje 5 Mpc uskoro će biti objavljena u časopisu Astronomi & Astrophisics.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.