Otkrivena vodena isparenja u atmosferi Marsa (foto)

Istraživači koji koriste zajednički rusko-evropski Egzomars orbiter otkrili su vodena isparenja u gornjoj atmosferi Marsa, još jedan dokaz da je „Crvena planeta“ nekada bila delimično plava.

Mnoga istraživanja bavila su se tragovima dolina drevnih reka koja su dugo ukazivale na to da je voda nekada tekla Marsom.

📢 Hello Earthlings! In between celebrating the new mission arrivals at #Mars, I have TWO exciting science results to share with you from my mission! 🥁🥁🥁

🧵Thread coming up, but if you can’t wait… skip to the full story here 😉 👉 https://t.co/rAtN7q1XR1#ExploreFarther pic.twitter.com/StjJNJlCxy

— ExoMars orbiter (@ESA_TGO) February 10, 2021