Otkriveno je kako će izgledati život na Zemlji 2100. godine: Na ovo definitivno niste spremni

Od filmova poput Snowpiercer do The Day After Tomorrow, holivudski studiji su decenijama prikazivali distopijske scenarije klimatskih promena. Ali naučnici upozoravaju da bi stvarnost mogla nadmašiti i najgore filmske katastrofe. Veštačka inteligencija (AI), koristeći najnovija naučna istraživanja, daje nam zastrašujući uvid u budućnost koju bismo mogli iskusiti do kraja ovog veka.

MailOnline je koristio Google-ov AI generator slika ImageFX za kreiranje vizuelizacije kako bi svet mogao da izgleda 2100. godine, na osnovu aktuelnih naučnih podataka. Rezultati su alarmantni: gradovi bi mogli da završe pod vodom, smrtonosni toplotni talasi mogli bi da odnesu milione života, a ekstremni vremenski uslovi mogli bi postati svakodnevica, prenosi Dejli mejl.

