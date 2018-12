Konačno: Otvoren ultra brzi tunel ispod Los Anđelesa (foto)

Američki milijarder i vlasnik svemirske kompanije „SpejsIks“, Ilon Mask, održao je prezentaciju i otvorio prvi brzi podzemni tunel ispod Los Anđelesa.

Ranije je Mask izjavio da će podzemni tunel biti otvoren 10. decembra, ali je lansiranje projekta odloženo.

Mask je na prezentaciji saopštio da će za brzi prolazak kroz tunel automobilima biti napravljeni pokretni bočni točkovi, koji će moći da se stavljaju i skidaju po potrebi. Na prezentaciji je prikazan automobil Tesla.

​Na svom nalogu na Tviteru Mask je izjavio da takvi točkovi mogu da se naprave ne samo za Teslu, već i za druge električne automobile.

„Moći će da se vozi brzinom od više od 240 kilometara na sat. Na toj brzini se čini da se teleportujete po gradu… U svim tunelima će stalno voziti automobili za pešake i bicikliste“, napisao je Mask.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi

— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2018