Ova 102-godišnja doktorka zna čime najviše ugrožavamo svoje zdravlje: Srećni i zdravi ljudi nikada ne rade 1 stvar

Dr Gladis Tejlor Mekgeri međunarodno je priznata kao „majka holističke medicine“ i prva koja je u Americi koristila akupunkturu. Ona je suosnivač Američkog holističkog udruženja, susonivač Akademije za parapsihologiju i autor knjige „The Well-Lived Life: A 102-Year-Old Doctor’s 6 Secrets to Health and Happiness at Every Age“. Nedavno je za „CBNC“ napisala autorski tekst o tome šta je ono što više od svega narušava psihičko, a samim tim i fizičko zdravlje.

„Ove godine sam napunila 102 godine, a decenije iskustva u holističkoj medicini naučile su me mnogo o tome kako da živim dug, srećan i svrsishodan život. Previše ljudi se nepotrebno stresira. Najsrećniji i najzdraviji ljudi koje poznajem su u stanju da prevaziđu ono što im više ne služi. Život je prekratak da biste razmišljali o istim stvarima iznova i iznova. Čineći to, vi u suštini mučite sami sebe.

Dakle, glavna navika koja mi je donela zdravlje i sreću bila je moja sposobnost da gradim stvari iznova, bilo da se radi o vezi, karijeri ili nekom projektu.

Odustanite od stvari koje vam crpe energiju

Moja mama me je naučila jednostavan način da se oslobodim stvari koje nisu istinski važne. Nežno bi podigla šaku ispred nas, opuštenih prstiju, dlanom nagore. Zatim bi je spustila dlanom ka dole i rekla: „Nije važno“.

Ovaj prirodni pokret omogućio joj je da proživi ogromne izazove ne primajući ih k srcu; samo se oslobodila onoga što nije radilo, ponovo se fokusirala na ono što je važno i nastavila dalje. Usvojila sam ovu praksu; prepoznala bih kada nešto ne ide meni u korist i „oterala“ ga tim specifičnim pokretom ruke.

Kada sam taj gest osvestila, shvatila sam da postoji velika snaga u spoznaji da kad god primetim da mi se nešto negativno približava, mogu da biram da li ću to prihvatiti. A ako je to nešto što ne želim, svesno vraćam energiju odakle god da je došla.

Kako vežbati otpuštanje?

Ova vežba će najbolje funkcionisati ako ustanete i krenete! Uključite neku optimističnu muziku i počnite da šetate po svom stanu, dvorištu, obližnjem parku… Pustite svoje telo da se kreće slobodno dok hodate! Možda ćete čak sebi dati dozvolu da malo zaplešete!

1. Identifikujte ono što osećate da je „zaglavljeno“ u vašem životu

To može da bude prijateljstvo, profesionalni poduhvat, način razmišljanja, ozlojađenost… Osetite osećaj „zaglavljenosti“ u celom telu.

2. Zamislite da tu zaglavljenu stvar možete da držite u ruci

Možda ćete čak osetiti kako je stežete u pesnici. Držite je čvrsto.

3. Istinski pustite to

Dok ste još u pokretu, ispružite ruku ispred sebe, dlanom nagore, sa spojenim prstima. Zatim ga spustite dole, lagano šireći prste. Dok to radite, mentalno zamišljajte kako se oslobađate onog što je zaglavljeno. Pritom, možete da izgovorite ili mislite na neke reči koje su značajne za vas kao što je „Nije važno“ ili bilo koja druga fraza koja vam odgovara.

Kada to pustite, odvojite trenutak da cenite tok života koji se kreće kroz vas.

Najsrećniji ljudi znaju kada je vreme da krenu dalje

Svi se suočavamo sa žaljenjem. Pitanje je: koliko duga treba da se držimo toga? Ne znam kakve ste greške napravili u prošlosti, ali želim da sugerišem da ste vi uglavnom radili najbolje što ste mogli u tom trenutku. Ako živite žaleći, pokušajte da preispitate taj osećaj i vidite zašto opstaje.

Da li su stvari uglavnom ispale u redu? Ako jesu, budite zahvalni! Ima li nečeg smešnog u njima? Ako ima, smejte se! Da li ste od tada naučili nešto novo? Ako jeste, uživajte u onome što sada znate!

Uradite sve što možete da otpustite svoje žaljenje; oprostite sebi, i ako je potrebno, tražite oproštaj od drugih, da biste mogli da na miru nastavite sa svojim životom.

(Žena Blic)

