Ova 4 mesta na telu morate dobro oprati uveče, upozoravaju stručnjaci

Higijena je važan deo dobrog zdravlja, a neki delovi tela zahtevaju više pažnje i važno je da ih operete pre spavanja.

„Tuširanje pre spavanja je dobro za kožu i zdravlje. Na ovaj način ćete ukloniti prljavštinu koja se nakupila na telu tokom dana“, objašnjava dr. Rekha Tailor, stručnjak za kozmetiku. O kojim delovima tela je reč?

1. Stopala

Prema rečima dr. Prema Tomu Biernacki, miris stopala i gljivice mogu da prežive samo ako na njima ima mrtve kože, ali i ako je koža vlažna. Šta možete da uradite? Operite ih sapunom i vodom. Ako to ne učinite, rizikujete od infekcije noktiju ili gljivica. Važno je da dobro operete stopala, ne samo da ih stavite pod vodu, obratite pažnju na pete i razmak između prstiju.

2. Jezik

Uveče, kada perete zube, obavezno operite i jezik. Svi znaju da je pranje zuba važno, ali jezik se zaboravlja. Može biti izvor lošeg zadaha, ali i savršeno mesto za razvoj bakterija. Te iste bakterije, ako ih se ne rešimo, mogu da izazovu i probleme sa zdravljem usne duplje. Većina četkica ima sredstvo za čišćenje jezika na poleđini, pa ga koristite.

3. Iza uha

Do infekcije i vrste dermatitisa može doći ako redovno ne perete kožu iza uha, a to je upravo ono što će mnogi zanemariti. dr. Sandra Hadž, navodi da se iza uha nalaze žlezde koje luče mnogo ulja, a može da se nakuplja i znoj. To dovodi do rasta bakterija koje mogu izazvati neprijatan miris. Temeljno očistite područje sapunom i vodom pre spavanja.

4. Ispod pazuha

Baš kao i vaša stopala, vrlo je lako primetiti kada treba oprati područje ispod pazuha. dr. Vagas Ahmad Buttar, porodični lekar kaže da zbog znoja u tom području mogu da se razviju bakterije, koje takođe mogu izazvati infekcije. Naravno, upotreba mirisnog spreja će pomoći, ali se neće osloboditi prljavštine. Operite toplom vodom i sapunom pre spavanja.

