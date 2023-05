Ova biljka je Božji dar za žene: Dostupna je i jeftina, 1 kašika dnevno je dovoljna da se preporodi celo telo

Susam po svojoj vrednosti svakako zaslužuje biti rame uz rame sa belim lukom, kurkumom i drugim lekovitim namirnicama. Lako je dostupan, relativno jeftin, pa nema razloga da se ne uvrsti u svakodnevnu ishranu jer može sprečiti razne bolesti, nekada čak i spasiti život.

Susam je semenka koja potiče iz Azije i Južne Afrike. To je jednogodišnja biljka, i za tri do pet meseci dostigne visinu do dva metra. Ukusan je i veoma značajan dodatak ishrani. Na primer, sve češće se ističe prednost putera od susama za anemiju, ali i susamovog ulja. Kako god da ga koristite nećete pogrešiti.

Pogledajte najveće prednosti susama:

1. Dobar izvor vlakana

2. Može sniziti holesterol i trigliceride

3. Hranljivi izvor biljnih proteina

4. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska

5. Može podržati zdrave kosti

Susam možete dodavati preko jela u toku spremanja istog, sipati preko salate ili praviti neke sopstvene prelive. Jednostavno se kombinuje i možete ga dodati bukvalno u bilo koje jelo. Sastav susama je uglavno masnoća, odnosno prevladavaju masne nezasićene kiseline. Sadrži mangam, magnezijum, bakar, vitamin A, B1, B6 i E.

Dve supene kašike putera i isto toliko kakao praha, pomešajte sa tri kašike meda. Dodajte i dve velike kašike susamovog putera. Sve sjedinite kašikom. Ovaj krem obožavaju i deca zato što sadrži susam, pa onda osećate kao da je hrskavije.

Preporučuje se da je najbolje uzimati ga uz neku namirnicu koja bogata vitaminom C, na primer limunadu – kako bi se bolje „primilo“ u organizam. Prebacite u staklenu teglu i držite u frižideru, a jedite tri puta dnevno po jednu supenu kašiku, prenosi Espreso.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.