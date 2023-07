Ova doktorka je saglasna sa Srbima: Promaja jeste zlo, a evo i zbog čega

Verovatno niste mogli da izbrojite koliko ste puta u detinjstvu čuli da se treba čuvati promaje. Doktor kineske medicine Angela Tjen Džu ističe da se promaja ili jak vetar smatraju uzrokom brojnih zdravstvenih problema u staroj kineskoj medicini. A evo šta može da vam se desi od promaje.

Pa, izgleda da su naše bake i tetke bile u pravu, jer tradicionalna kineska medicina zaista veruje da prevelika promaja ili vetar mogu biti jedan od glavnih uzroka mnogih bolesti.

Takođe se smatra vodećim zlom za Qi (energiju) od šest zala bolesti (vetar, hladnoća, vrućina, vlaga, suša i vrućina). Ostalih pet zala Qi samo se „povezuju“ sa vetrom, tako da vas uvek, zapravo, muči vetar, bilo hladan (oluja), topao (maestral), vlažan (jug) i slično.

Da ne bi bilo zabune, doktorka kineske medicine Angela Tjen Džu, koja je u više od 40 godina prakse radila neko vreme u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, dala je definiciju promaje: „Ova reč se odnosi na vetar između prozora, vrata, dve zgrade, dva zida ili više objekata. Promaja je opasna jer je ‘oštrija’ od običnog vetra. Može da prodre u našu kožu, organe i telo, a posebno je opasna za one koji su bolesni i imaju oslabljen imunitet. Zbog toga se smatra da su negativnom uticaju promaje posebno izloženi deca i stariji, koji zato moraju da budu dodatno oprezni.“

Džu dodaje da je, kao i za niz drugih bolesti, i za promaju karakteristično da će „napast“ slabiji deo tela i tu naneti štetu. Smatra se posebno opasnim kada su u pitanju deca, kod koje izlaganje promaji može da dovede do upale i bolova ušiju, poveća rizik od prehlade, kašlja, astme ili bronhitisa i glavobolje. Pored toga, promaja čini decu nemirnom.

Zato se roditeljima male dece posebno savetuje da ne izlaze napolje ako duva jak vetar. Poseban oprez se savetuje i ženama, koje treba da zaštite zglobove i struk. Naime, njima promaja koja utiče na ove delove tela može da poremeti menstrualni ciklus, a teže će i da zatrudne, tvrdi Angela Tjen Džu.

Dodaje da je uvek važno da vrat bude topao, jer je to prozor tela i lako hvata promaju. Angela Tjen Džu je takođe opisala kako promaja utiče na određene delove tela:

– ako udari u zglobove, ljudi će češće osećati bolove u zglobovima, što može dovesti do artritisa

– ako je vetar hladan ili vruć i udara u glavu (ili ljudi izlaze sa mokrom kosom), to može dovesti do glavobolje, bolova ušiju, u zubima ili grlu

– ako hladan ili vruć vetar udari u pluća i grudi, to će dovesti do kašlja, upale grla ili prehlade

– ako hladan ili vruć vetar napadne vrat ili struk, to će dovesti do bolova u vratu ili donjem delu leđa (ovi slučajevi se često javljaju tokom vožnje i spavanja)

– ako promaja napadne mišiće, ljudi će osetiti slabost i bol u mišićima

– ako ste izloženi promaji posle seksa, ona ulazi dublje u telo. To će se verovatnije dogoditi muškarcima koji lako zaspe nakon ejakulacije, piše Angela Tjen Džu, napominjući da je u tradicionalnoj kineskoj medicini multipla skleroza povezana sa izlaganjem vetru ili promaji posle seksa.

– ako promaja napadne kožu, to će rezultirati svrabom i kožnim oboljenjima, prenosi 24sedam.rs.

