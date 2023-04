Ova grupa ljudi uništiće sve dobro u vama, sigurno imate bar jednog u svojoj blizini

Energetski vampir može biti svaka osoba posle koje se osećamo kao da nam je iz tela neko izvukao i poslednju kap krvi, energije, volje za život. Sa njima ne moramo da provedemo duži vremenski period da bi imali takav uticaj na nas. Dovoljno je i samo nekoliko minuta u toku kojih će, ako mu dozvolimo da vodi igru, uzeti od nas ono što mu je potrebno. Iako su svi ljudi različiti, ovaj tip ličnosti obično karakterišu iste osobine i obrasci ponašanja. Uglavnom su to osobe koje su: elokventne, harizmatične, šarmantne, prilagodljive, duhovite, proračunate, perfidne.

Odakle nas sve vreba neki energetski vampir

To mogu biti oni sa kojima smo svakodnevno u kontaktu, ali i slučajni prolaznici, koji nas zaustave samo da nas nešto pitaju. Takođe, i oni do nas sede u prevozu. Energetski vampir može biti i taksista, ali i bilo ko sa kim stupimo u komunikaciju, bilo kojim poslom. Ono što može da bude veliki problem, jeste kada su to osobe na koje smo upućeni često ili svakodnevno. To su naši partneri, članovi porodice, prijatelji, kolege koje viđamo svakog dana. Ako se posle kontakta, kraćeg ili dužeg osetite kao „kanta za smeće“ u koju se neko, često vas ne pitajući ni kako ste, ispraznio zatrpavši vas svojim stavovima, problemima, kuknjavom, ali i toksičnom pozitivnošću – to je to. „Nakačio“ vam se klasični primerak nekoga ko je energetski vampir.

Koji tipovi osoba su „lak plen“ za energetske vampire

Ukoliko važite za osobu koja je uvek tu za sve, spremna da sasluša, pomogne, čak i kada je to na vašu štetu, vi ste idelna primarna meta za svakoga ko je energetski vampir. Što vampir više preuzima ulogu žrtve – a to je jedna od njihovih prvih odlika, vi ćete mu biti idealnije rame za plakanje, ako nemate alat da mu se oduprete. Ako ste empatični i spadate u one koji uvek za sve imaju razumevanje, a niste vešti u postavljanju granica jer će se neko na vas naljutiti, takođe ste njihov logičan izbor.

Kako na naše zdravlje mogu da utiču energetski vampiri

Ovi ljudi su takođe u stanju da kod vas izazovu osećaj krivice ako im postavite granice, kažete da žurite, ili ste prozreli njihovu igru. Taj deo je i najvažniji u procesu za koji treba skupiti snagu. Ali, jedino on može da nas sačuva od uticaja koji na naše psihofizički zdravlje mogu da imaju energetski vampiri. Taj uticaj, sigurno ste to do sada osetili nebrojeno mnogo puta, može da bude veliki, traumatičan i emotivno uznemirujuć. Uz to, iz ovog začaranog kruga, kada dozvolite energetskim vampirima da diktiraju igru, često se jako teško izlazi. Dozvolimo li energetskim vampirima da kad god to zamisle preuzmu naše vreme, energiju, pažnju i emocije, možemo da postanemo anksiozni, uznemireni, da remetimo svoje svakodnevno funkcionisanje i bežimo u neki vid samoizolacije, kako bismo ih izbegli.

Manipulatori, sociopate, a bez samopouzdanja

Energetski vampiri će bez problema da slažu, izmanipulišu nas kako bi ostvarili svoj cilj da nam ispričaju priču koju žele. Nije im stran ni gaslajting. Narcisoidni su, neki imaju i sociopatsku strukturu. Pasivno su agresivni, a lako prelaze iz jednog modusa ponašanja u drugi: od sažaljenja koje očekuju kada zauzmu ulogu žrtve, do dominacije i centra pažnje. Ono što im je takođe odlika jeste da se u korenu ovakvog njihovog ponašanja nalazi velika nesigurnost i manjak samopouzdanja. Parktično, mnogi od njih se ovako i ponašaju da bi sebi napravili odbrambeni mehanizam. Problem, međutim, nastaje u tome što energetski vampiri u želji da za sebe naprave zonu komfora, „gaze“ druge ljude, njihova osećanja, vreme i energiju. Zato ne smemo dozvoliti da vode igru. Možda ne možemo da popravimo sačuvamo njihovo mentalno zdravlje, ali svoje moramo.

