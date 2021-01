Ova knjiga pomogla milioneru da se OBOGATI

Biznismen i milijarder Mark Kjuban strastveni je čitalac, toliko da u svakoj prilici naglašava da su njegova radoznalost i konstantno učenje bili ključni za njegov uspeh u poslu.

Među svim knjigama koje je pročitao jedna se izdvaja po tome što mu je, kako tvrdi, pomogla da se na početku svoje karijere fokusira na ciljeve koje je sebi postavio.

To je knjiga “Cashing in on the American Dream: How to Retire at 35.” Pola Terhorsta iz 1988. godine, knjigovođe koji je postao pisac, u kojoj detaljno opisuje kako je mogao da se penzioniše sa 35. godina.

Pretpostavka knjige je da „ako biste mogli da uštedite do milion dolara i živite kao student, mogli bi da odete u penziju“, rekao je Kjuban, koji je nakon što je pročitao ovu knjigu bio odlučan u tome da uštedi svaku paru.

„Moj cilj je bio da se penzionišem jer sam svoje vreme želeo za sebe. To je jedina stvar za koju nećete dobiti drugi šansu i bio sam spreman da se mnogo toga odreknem da bih ostvario šta sam zacrtao“, rekao je.

Da bi uštedeo novac Kjuban je otkrio da je krajem 80-ih i 90-ih živeo na makaronama sa sirom i vozio „najgori mogući automobil”. Prvo Fiat X1/9 sa rupom na podu, a kasnije i Buick LeSabre iz 1966. godine.

A nakon što je 1983. osnovao MicroSolutions, Kjuban je rekao da punih sedam godina nije išao na odmor.

Iako je prvobitni cilj Kljubana bio da što pre ode u penziju, nikada nije prestao da radi čak ni nakon što se obagatio i postao milijarder. Cuban je 1990. godine kompaniji CompuServe prodao MicroSolutions za 6 miliona dolara, 1999. prodao je Broadcast.com Yahoo-u za 5,7 milijardi dolara u akcijama, a 2000. godine Kjuban je postao većinski deoničar NBA-ovog kluba Dalas Maveriksa.

Danas, Kjubanovo bogatstvo procenjeno je na više od 4 milijarde dolara, zvezda je u ABC-ovom „Shark Tenku“ i ulaže širok spektar industrija od robotike, solarnih panela do zdravih kolačića.

(BIZlife)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.