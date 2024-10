Ova mozgalica je pravi hit: Ako za 10 sekundi pronađete jedno slovo, imate visok IQ

Društvenim mrežama kruži zanimljiva mozgalica koja će vam navodno, ako je rešite na vreme, potvrditi da ste vrlo inteligentna osoba.

Sve što treba da uradite je da među gomilom nula pronađete jedno slovo. Međutim, morate je pronaći za samo 10 sekundi, što se čini skoro nemogućim jer naše oči registruju uporno samo nule.

Eye Test!

What Letter can you find??? pic.twitter.com/1fqJ0tVUAF

— Seun Akinsanya (@mrboboskie) September 28, 2022