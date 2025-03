Ova obuća je najgora za vaše noge: Uništava stopala i uzrokuje bolove, izbegavajte je po svaku cenu

Ljudi su svakodnevno izloženi različitim modnim trendovima, a obuća je jedan od njih. Međutim, zdravlje stopala se često zaboravlja, pa mnogi biraju obuću koja je estetski privlačna, ali potencijalno štetna.

Određene vrste obuće mogu izazvati niz problema, od bolova u stopalima i zglobovima do ozbiljnih deformiteta, piše Spectrum Health.

Cipele loše za stopala

Postoje neke popularne vrste obuće koje mogu uništiti vaša stopala i svakako ih treba izbegavati

Visoke potpetice

Visoke potpetice su sinonim za eleganciju i ženstvenost, ali imaju i visoku cenu – zdravlje vaših stopala. Nošenje visokih potpetica, posebno onih iznad 5 centimetara, pomera težište tela napred, stvarajući ogroman pritisak na prednji deo stopala i nožne prste. To može dovesti do bola, razvoja čukljeva (halluk valgus), čekićastih prstiju, metatarsalgije (bol u prednjem delu stopala) i Mortonovog neuroma (zadebljanje nerva).

Osim toga, visoke potpetice skraćuju Ahilovu tetivu i remete prirodnu biomehaniku hodanja, što može izazvati bolove u kolenima, kukovima i leđima. Čak i štikle od samo 5 cm su štetne. Dugotrajno nošenje takve obuće može izazvati trajne probleme.

Baletanke

Baletanke se često smatraju udobnom alternativom visokim potpeticama, ali istina je daleko od toga. Većina baletana nema podršku za svod stopala, što je neophodno za pravilnu raspodelu težine i amortizaciju.

Nedostatak podrške može dovesti do spuštanja svoda stopala, prekomerne pronacije (uvrtanja stopala prema unutra) i posledično do bolova u stopalima, skočnim zglobovima, kolenima, pa čak i leđima. Tanki đonovi balerina ne pružaju zaštitu od udaraca, a uski prednji deo može da stisne prste i doprinese razvoju čukljeva.

Japanke

Japanke su omiljena letnja obuća, ali njihova jednostavnost krije opasnost. Kao i baletanke, japanke ne pružaju nikakvu podršku za svod stopala, a tanak đon ne apsorbuje udarce.

Lakše je povrediti stopalo u japankama, a nedostatak podrške može izazvati plantarni fasciitis (upalu plantarne fascije), bol u peti i probleme sa Ahilovom tetivom. Da bi japanke ostale na stopalu, prsti moraju da se skupe, što dodatno opterećuje tetive.

Platforme

Platforme, iako mogu vizuelno da produže nogu, nisu prijatelji vaših stopala. Njihova ukočenost sprečava prirodno savijanje stopala tokom hodanja, što ograničava pokretljivost i može dovesti do bolova i ukočenosti.

Visoka platforma takođe povećava rizik od uganuća skočnog zgloba zbog smanjene stabilnosti.

Obuća sa čvrstim đonom

Obuća sa krutim, nefleksibilnim đonom, poput nekih vrsta patika ili cipela, sprečava prirodno savijanje i kretanje stopala. To može dovesti do smanjene fleksibilnosti stopala i skočnog zgloba, bola i nelagodnosti. Stopalo treba da se savija tokom hodanja, a krut đon to onemogućava, preopterećujući određene delove stopala.

Špicasti modeli

Modeli cipela sa zašiljenim vrhom, bez obzira na visinu pete, stisnu prste, terajući ih u neprirodan položaj. To može dovesti do bolova, plikova, kurjeg okai, dugoročno, deformiteta kao što su čukljevi i čekićasti prsti.

Najzdravija obuća za stopala

Najzdravije cipele su one koje podržavaju prirodnu anatomiju i funkciju stopala. To znači da treba da ima dovoljno prostora za nožne prste, dobru podršku za svod stopala, đon koji apsorbuje udarce i fleksibilan đon koji omogućava prirodno kretanje.

Idealna peta je niska, debela i blago povišena (oko 2-3 cm). Deblja peta obezbeđuje stabilnost, a blago povišenje smanjuje pritisak na Ahilovu tetivu. Primeri dobre obuće su dobre cipele za trčanje ili hodanje, anatomske sandale (npr. Birkenstock) i cipele sa niskom, stabilnom petom i prostranim prednjim delom stopala.

(Net.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com