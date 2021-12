Ova tri pitanja ljudi sa visokom emocionalnom inteligencijom ne postavljaju

Za manje od mesec dana su novogodišnji i božićni praznici i svi znamo da to znači jedno: porodični sto. To jest, neprijatna pitanja i razdražljivost.

Spremni smo za ono što nas čeka: neselektivni rođaci koji pokušavaju, u najboljoj (ili ne) nameri, da saznaju sve o našim životima. Pre nego što odlučimo da okrenemo leđa ujaku koji želi da zauvek sedi sa omladinom, imajmo na umu sledeće: Možda čovek to namerno ne čini. Možda samo ima nisku emocionalnu inteligenciju.

Ljudi sa niskim IQ često nas stavljaju u neprijatne situacije, bez dobijanja bilo kakvog konkretnog odgovara s naše strane.

Dakle, ispod ćete videti 3 pitanja koja ćete verovatno čuti – kao i svi mi – ove godine.

„Kada ćete naći redovan posao?“

Ovo nije pitanje, to je razlog za blokiranje na društvenim mrežama. Toliko kritika, toliko potcenjivanja našeg rada – što bi nam se, uzgred, moglo dopasti u ovom pitanju. Bolje ga je zameniti sledećim: „Šta radiš u ovom trenutku?“, „Reci mi više o svom poslu, kako se osećaš?“

„Kada ćeš imati dete?“

Automatska reakcija: Nikad. Ali nećemo doći do ove tačke, jer ćemo znati da osoba koja nas pita misli da svi imamo iste ciljeve, isti plan, iste želje i to je krajnje problematično. Pogotovo kada je reč o tako osetljivom i ličnom pitanju. Ako tražite alternativu, nema konkretnog pitanja. Hajde da nikada ne pokrećemo to pitanje. Bukvalno, to se nikoga ne tiče.

„Zašto si tako debela / mršava?“

Još jedno pitanje koje ne treba postavljati. Obično postoji razlog iza promena u težini – niko ga ne poznaje osim nas, čak i ne mora da ga poznaje. A mi ćemo, naravno, izbegavati da komentarišemo izgled drugih.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.