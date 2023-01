Ova vrsta hrane je okidač za bol i kod potpuno zdravih ljudi!

Poznato je da dugotrajno jedenje brze hrane može da dovede do hroničnog bola, ali sada istraživači poručuju da čak i samo nekoliko takvih obroka može da uzrokuje štetu. Konzumiranje brze hrane može izazvati bol ili učiniti ljude osetljivijim na bol, čak i ako su zdravi i vitki. Studija je pokazala da određene masti u brzoj hrani mogu da uzrokuju nakupljanje holesterola u arterijama, što dovodi do upale, a to je okidač za bolove u zglobovima i čini ljude osetljivijima na bol.

Proces je primećen nakon samo osam nedelja ishrane s visokim udelom masti koja nije sadržala dovoljno kalorija da bi uticala na gojenje.

„Ova studija pokazuje da je dovoljno kratko vreme jesti masnu hranu da biste osetili bol“, izjavio je doktor Majkl Barton, asistent profesora neuronauke na Univerzitetu Dalas.

Naučnici ističu da još ostaje da se ispita na ljudima može li loša ishrana da bude okidač za bol, čak i za pojedince koji nisu gojazni i inače se zdravo hrane.

