Ovaj broj u satu rođenja imaju samo istinski srećnici, sve što taknu pretvaraju u zlato!

Numerolozi tvrde da nije svejedno u koje doba dana ste rođeni, svaki sat nosi određenu energiju koja utiče na sudbinu.

Numerologija i numerološki broj izračunat na osnovu datuma rođenja može otkriti kakva iznenađenja sprema sudbina. Takođe nam govori kakva je naša sudbina u životu. Možete naučiti zanimljive stvari o sebi ne samo u zavisnosti od dana, meseca i godine svog rođenja. Određeni broj u satu rođenja ukazuje na one koji su istinski srećnici.

Ljudi sa ovim brojem u satu rođenja srećni dožive mnoge posebne trenutke, a osmeh nikada ne nestaje sa njihovih lica. Jedan broj u satu rođenja definiše srećne ljude, a njihovi životi su niz uspeha.

Predviđanja o vašem datumu rođenja otvaraju kapiju svesti. Zahvaljujući njima možete pročitati svoj broj, čije vibracije vas vode kroz život.

Numerologija ima još jednu važnu poruku. Ispostavilo se da su ljudi sa jednim brojem u satu rođenja srećni. Oni dožive mnoge posebne trenutke i osmeh nikada ne nestaje sa njihovih lica. Sve čega se dotakne pretvara se u uspeh. Proverite da li pripadate ovoj posebnoj grupi.

Brojevi imaju veliku moć i mogu uticati na stvarnost. Njihove vibracije snažno rezonuju sa ljudskom sudbinom. Sam sat rođenja otkriva mnogo o ličnosti čoveka. Zahvaljujući njemu možete saznati sledeća pitanja:

da li ste vi osoba koja percipira svet na optimističan ili pesimističan način;

da li ste u životu vođeni emocijama ili logičkim razmišljanjem;

da li se fokusirate na svoju karijeru ili vam je porodica najvažnija;

da li ste povučena ili društvena osoba.

To da li ste rođeni ujutru, u podne ili noću ima značajan uticaj na to ko ste. Međutim, ovo nije pitanje na koje vredi obratiti pažnju. Numerologija navodi jedan broj koji, uključen u sat rođenja, ispunjava sudbinu blagostanjem, srećom i ljubavlju. To je broj pet. Ona određuje dobar i prosperitetan život.

Šta tačno znači srećan broj u vašem satu rođenja?

Jedna cifra u satu rođenja definiše one koji su istinski srećnici. Ako se ovaj broj pojavi u satu ili minutu vašeg rođenja, možete sa sigurnošću reći da ste rođeni da uživate u životu. Evo kako numerologija definiše takve ljude:

obdareni su izuzetnom intuicijom, zahvaljujući kojoj uvek donose odluke koje su im korisne;

okruženi su ljudima koji im žele najbolje;

imaju mnogo talenata koje mogu iskoristiti;

njihova unutrašnja moć ih čini sposobnim da svoje živote urede tako da žive u skladu sa sobom.

Ljudi rođeni u pet ujutru ili u pet posle podne doživljavaju mnogo uspeha. Isto važi i kada govorimo o minutama, recimo, ako su rođeni u 4.55, 12.15 ili 17.45. Takvi ljudi su sposobni za velika dela, a njihove karijere se brzo razvijaju i vode do samog vrhunca profesionalnog ostvarenja.

Zaljubljeni takođe nemaju razloga da se žale. Njihova druga polovina je ludo zaljubljena u njih, svuda su zbrinuti, a drugi ih smatraju uzorima.

(Stil/Sensa)

