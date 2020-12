Ovaj deo vašeg tela raste brže nego ikad

Iako im vi verovatno ne posvećujete puno pažnje (osim nužnog osnovnog kozmetičkog održavanja), naučnici su već dugo fascinirani ljudskim noktima.

Oni ne samo da sadrže korisne informacije o vašoj ishrani i mogu se koristiti za analizu DNK, već imaju i tajanstven element. Na primer, da li ste ikad primetili da nokte na rukama morate seći mnogo češće nego nokte na nogama? Istraživači, međutim, još uvek ne znaju tačno zašto nokti na rukama rastu drugačijom brzinom od onih na nožnim prstima. Međutim, studija objavljena u časopisu Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju pronašla je neke zanimljive informacije o vašim noktima, uključujući činjenicu da sada nokti rastu brže nego pre nekoliko decenija.

1. Nokti na rukama rastu brže od noktiju na nožnim prstima

Studija, koja je pratila rast noktiju kod 22 zdrave mlade odrasle osobe u Sjedinjenim Državama, otkrila je da je tokom mesec dana prosečni nokat na rukama narastao 3.47 milimetara. Prosečni nokat na nozi, s druge strane, narastao je samo 1.62 milimetra.

2. Nokat na malom prstu raste najsporije

Zanimljivo je da je studija pokazala da nokat na vašem najmanjem prstu raste sporije od ostatka noktiju. Što se tiče vaših stopala, nokti na palčevima rastu brže od drugih.

3. Muški nokti rastu brže od ženskih

Naučnici su otkrili i da su nokti kod muškaraca imali tendenciju brže rasti nego što je to bio slučaj kod žena.

4. Što ste stariji, to vam nokti sporije rastu

Još jedan od faktora koje je studija povezala s brzinom rasta noktiju bila je starosno doba. Kod mlađih osoba su nokti najbrže rasli, a što su bili stariji to su nokti sporije rasli. Studija je takođe otkrila da kod ljudi koji grizu nokte nokti brže rastu nego što je to bio slučaj kod ljudi koji nemaju tu naviku, piše Best Life.

