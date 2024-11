Ovaj zadatak za osnovce videlo je preko 23 miliona ljudi, a skoro niko ne zna tačan odgovor: Možete li vi da ga rešite?

Jedan matematički zadatak zadao je pravu glavobolju mnogim korisnicima TikToka. Ova zagonetka se na prvi pogled deluje komplikovana, ali zapravo je vrlo jednostavna da se reši.

LAD Bible piše da je zadatak osmišljen kako biste mogli da testirate vaše matematičke sposobnosti, ali mnoge je zbunio. Objavila ga je jedna mlada profesorka matematike koja objavljuje na TikTokom pod imenom your.big.brain.tutor. Njen snimak pogledalo je preko 23,2 miliona ljudi, a sakupio je preko 3 miliona komentara.

„Jedan broj je pet veći od drugog broja. Tri puta veći plus dva puta manji je 30. Odredite brojeve“, rekla je i objasnila da veći broj koji je „pet veći od drugog broja“ je „x“, tako da x mora biti jednako „pet plus y“. To bi značilo da bi 3x+2y bilo jednako 30, a profesorka je upotrebila „metodu zamene“ pri rešavanju zadatka.

Zbroj iznosi 3(5+y)+2y=30, a budući da je tri puta pet 15, to je znači da je 15+5y jednako 30, a ako izbacite 15 s obe strane te jednačine, onda je 5y=15, tada to delite s pet da biste pronašli vrednost y, što je tri.

Ako je y tri i x je pet više od y, tada x mora biti osam.

Osam pomnoženo s tri je 24, a dva pomnoženo s tri je šest, a sve to zajedno dobijete 30 i utešno saznanje da ste dobili tačan odgovor.

Mnogi tiktokeri su u komentarima otkrili da još uvek ne shvataju zadatak.

„Ljuti me to što si rekla da je jednostavno“, „Još uvek ne shvatam“, „Zbog ovakvih zadataka mrzim one s rečima“, „Rekla si da je super jednostavno, a onda si počela da govoriš drugim jezikom“, istaknuli su.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com