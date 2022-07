Ovakav fizički izgled najviše privlači muškarce, a jedna osobina posebno – nikad ne bi pomislili

Fizički izgled ogromnoj meri doprinosi selekciji pri traženju partnera, iako nije najbitniji. Najčešće je fizički izgled taj na koji prvo reagujete kada vas neko privuče.

Žene vole da izgledaju dobro iz dva razloga: prvi je taj što se dobro osećaju kada znaju da izgledaju dobro, a drugi taj što znaju da dobrim izgledom mogu da privuku muškarce.

Nema sumnje u to da se sve žene trude da izgledaju što lepše u domenu koji je njima prihvatljiv. Ipak, čak i kraj mnogo vremena koji je uložen u fizički izgled, to ponekad nije dovoljno da bi privuklo muškarce. Zašto? Jednostavno postoje neke fizičke osobine na koje muškarci obraćaju pažnju u pogledu žena, a kojih one nisu svesne.

Senzualne usne

Prvo što će muškarac kom se sviđate primetiti na vama su vaše usne. Verovali ili ne, ali one su najseksipilniji deo tela jedne žene. Gledajući vaše usne, mašta muškarca koji stoji pred vama počinje da divlja. Dok posmatraju vaše usne, možete vrlo lako pogoditi o čemu momci razmišljaju.

Ono dakle, što muškarci prvenstveno traže kada biraju devojku sa kojom će da započnu novu avanturu su senzualne usne.

Izgled peščanog sata

Studije pokazuju da su momcima najprivlačnije devojke koje su građene poput peščanog sata. Dakle, velike grudi, uzak struk i široki kukovi su njihov pojam savršenstva. Zašto je to tako? Za ovo je zapravo kriva biologija jer muški mozak povezuje ženske grudi i kukove sa rađanjem i dojenjem dece. Muškarci podsvesno traže ženu koja će moći da im rodi decu, zbog čega ih poput magneta privlače devojke sa velikim grudima i širokim kukovima.

Visok ton glasa

Neverovatno, ali istinito je to da muškarce privlače devojke koje imaju visok ton glasa. Onu osobinu kod žena muškarci smatraju vrlo ženstvenom i dovoljno je samo nekoliko kratkih reči izgovorenih povišenim tonom, da muškarac bude „pečen“. Najbolje poređenje sa ovim bi bilo to da žene ne mogu da odole momcima koji im se obraćaju na francuskom ili italijanskom, čak ni ako im čitaju dosadan članak iz novina.

Oči koje govore

Iako se kaže da su „oči proziri duše“, ništa nije gore od „praznog pogleda“. Ni jednom muškarcu neće biti privlačna devojka koja ne zna da se „izrazi pogledom“. Mnogi hrabri vitezovi su se vekovima neustrašivo borili motivisani jednim čarobnim pogledom svoje voljene. Ako ste u stanju jednim pogledom da poručite momku koji vam se dopada šta želite od njega, smatrajte da je vaš.

Iskren osmeh

Nema muškarca na svetu koji neće zastati kao hipnotisan i zaboraviti svoje ime kada vidi devojku sa predivnim osmehom. Ne postoji lepši ukras na devojci od njenog iskrenog osmeha. One devojke koje su nasmejane, muškarcima izgledaju pristupačno i mnogo su spremniji da se trude oko njih, nego oko onih koje se hladne kao stene. Naspram toga, veštački osmeh nikom nije privlačan, prenosi zenskimagazin.rs..

