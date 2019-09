Ovako ćete uhvatiti lažova: Ne odaju ga oči, već…

Ako sumnjate da neko nije bio iskren prema vama, postoji nekoliko stvari na koje bi trebalo da obratite pažnju, a koje mogu poslužiti kao instant detektor laži.

Obratite pažnju na njihovo držanje

Lažljivci se često otkriju svojim držanjem. Često će se pogrbiti, držati ruke blizu tela jer tako nesvesno štite sebe dok vas lažu.

“Po pravilu, što više neko dopušta da mu telo bude otvoreno, izloženo, to je on iskreniji. To je zbog toga što smo fizički ranjiviji kada je naše telo izloženije spoljašnjim uticajima,” objašnjava psiholog Džon Pol Garison.

“Ako primetite da je neko promenio položaj tela, pogurio se, a ruke drži bliže sebi moguće je da vas laže!”

Obratite pažnju na to koliko se pomeraju

Ako su se skamenili, onda nešto definitivno nije u redu. Često će držati ruke sa strane, sedjeti veoma mirno, pričati polako i svesti mimiku na minimum, a sve zato što hoće da stvore lažnu sliku – da su mirni i da ne lažu. Budite pažljivi jer su ovo znaci iskusnih lažova.

Obratite pažnju na njihovu priču

Osim ukoliko nisu iskusni lažovi, možete pronaći rupe u priči. Da li su pričali o tome ranije? Da li su izmenili važan detalj? Ako sumnjate, pažljivo ih slušajte šta pričaju.

Nagnite se ka njima

Lažovi će se odmah povući. Ukoliko se osoba za koju mislite da laže drži podalje od vas, to je siguran znak da nešto skrivaju. Pogledajte da li osoba prekršta noge, okreće vam leđa ili stavlja ruke u suprotnom pravcu od vašeg. Njima je neprijatno, a telo se tako brani.

Preispitajte ih

Ako nekoga optužite da laže i preispitujete njegovu priču, obratite pažnju kako reaguju na to. Nevina osoba može biti uvređena, ali lažovi znaju da zauzmu preterano defanzivan stav.

Klimanje glavom

Vaše telo vas izdaje kada lažete i najjednostavniji pokret glave može značiti propast. Policajci to dobro znaju, a bivši CIA službenici kažu da se često dešava da neko kaže “da” ali klima glavom “ne.

Promene u ponašanju

Ako je osoba koja vas laže obično vesela i pričljiva, a iznenada ćuti – to je još jedan od znakova da vas laže.

Verujte sebi

Ako sve ostalo ne radi, vi znate više nego što mislite. Nekada su ljudi veoma dobri u laganju i neće nam ostaviti prostora da sami otkrijemo problem. Pa ipak, ako imate osećaj da vas neko laže, držite se njega jer naše telo ima dobre mehanizme samoodbrane.