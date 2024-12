Ovako je rekao Vladeta Jerotić: Samo jedna reč je dovoljna da znate ko vam je pravi prijatelj

Ovako je on govorio.

Vladeta Jerotić, poznati srpski psihijatar, filozof i teolog, ostavio je neizbrisiv trag kroz svoje mudre reči i duboka razmišljanja o međuljudskim odnosima, prijateljstvu i životu. Njegova učenja često su se bavila temama koje su se ticale unutrašnjeg rasta, samospoznaje i važnosti iskrenih veza s ljudima. Jedna od ključnih tema u njegovom radu bila je priroda prijateljstva, i kako prepoznati pravog prijatelja od onih koji se samo pretvaraju.

Jerotić je smatrao da se istinsko prijateljstvo ne meri samo u dobrim trenucima, kada sve ide glatko, već u momentima kada vam neko ukaže na vaše greške. On je govorio da pravi prijatelj nije onaj koji vas stalno hvali i izbegava neprijatne teme, već onaj koji se usuđuje da vam nasamo skrene pažnju na ono što radite pogrešno. To je osoba koja će vam reći istinu, bez straha da će zbog toga ugroziti vaš odnos. Jerotić je verovao da je ovaj čin pravi test prijateljstva – da li možete da prihvatite kritiku i da kažete: „Hvala, u pravu si, potrudiću se da se popravim.“

On je dalje naglašavao da mnogi ljudi ne vole da slušaju kritike, pogotovo ne od prijatelja. Mnogi bi, suočeni sa iskrenim komentarom, reagovali negativno, što je jasan znak da prijateljstvo nije zasnovano na pravim temeljima. „Ako vam prijatelj ukaže na vašu grešku, a vi mu kažete: ‘I ti meni to da kažeš?!’, to je znak da ta osoba nikada nije bila vaš pravi prijatelj,“ rekao je Jerotić.

U svojoj karakterističnoj mudrosti, Jerotić je dodao i da često učimo više od neprijatelja nego od prijatelja, jer neprijatelji ne biraju reči kada govore o našim manama. Iako neprijatelji ponekad preteruju, u njihovim rečima može biti zrnce istine koje bi trebalo da nas natera na razmišljanje. Ipak, najveću vrednost imaju one kritike koje dolaze od prijatelja koji nas vole i žele naše dobro.

Na kraju, Jerotić je zaključio da je prijatelj onaj koji vas sa ljubavlju i iskrenošću suoči sa istinom, čak i kada je teško čuti. Takav prijatelj, koji se ne boji da kaže ono što misli, je pravo bogatstvo, jer vam pomaže da rastete i postanete bolja verzija sebe.

