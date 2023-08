Ovako obučena htela da se ukrca u avion: Izbacili je sa leta, a ona se čudi (video)

jedna 21-godišnja manekenka i influenserka tvrdi da joj je zabranjeno da se ukrca na let zbog njene neobične odeće.

Kine-Čan, koja je takođe kreatorka sadržaja na platformi OnlyFans, pojavila se obučena kao animirani lik na aerodromu Navegantes u Brazilu.

Planirala je da odleti na događaj gde je trebalo da igra lik i nije imala vremena da se presvuče. Nosila je samo crni bikini, tirkiznu periku i crne sandale kada su joj rekli da joj odeća nije prikladna i da ne može da se ukrca, prenosi „Metro“.

Ona je o navodnom incidentu govorila na TikTok-u, rekavši:

„Zaista sam uznemirena i veoma nervozna, jer sam upravo napustila aerodrom. Otišla sam na događaj gde sam igrala animiranog lika i nisu mi dozvolili da se ukrcam zbog odeće koju sam nosila. Rekli su da nije prikladno, nisam mogla da se ukrcam i propustila sam let. Neću sada moći da idem na taj događaj, a htela sam da idem pravo sa aerodroma na njega. Očigledno ne možete da budete maskirani na aerodromu. Znači to je to. Propustila sam let, izgubila novac za kartu i to je to“, govorila je ona.

Obučena kao izmišljeni lik Rebeka iz Netfliks animirane serije „Ciberpink: Edgerunners“, Kine-Čan je obukla oskudnu odeću pre nego što ju je navodno zaustavilo aerodromsko obezbeđenje i zabranilo joj da nastavi putovanje. Ali njeni pratioci su brzo nazvali njeno ponašanje ‘vulgarnim’ i tvrdili da ima ‘nedostatak poštovanja prema drugim ljudima’.

