Ovako su izgledali stanovi u Jugoslaviji 80-ih: Sve je danas drugačije, a jedan detalj svima upada u oči

Na Fejsbuk stranici „Nostalgija“ koja ima preko 300 hiljada pratilaca objavljena je pre izvesnog vremena fotografija jedne prosečne jugoslovenske dnevne sobe iz 80-ih godina, a koja je mnogima probudila nostalgiju.

Ovako su izgledali stanovi u Jugoslaviji osamdesetih. ❤️ Posted by Nostalgija on Monday, November 7, 2022

U vreme kada se na sve načine trudimo da preživimo od početka do kraja meseca, kada jurimo za karijerom, novcem ili nekim drugim priznanjem da smo uspeli, teško je pronaći vreme za svoje najmilije, za opuštanje u porodičnoj atmosferi bez stresa koje donose moderno vreme.

Zato i ne čudi što su mnogi su uočili isti detalj:

„Prelepa slika, ispočetka mi čudno nešto, deca sjede bez telefona u rukama, a bogami i roditelji. I onda klik. …pa da, to su stara dobra vremena, stvarno super porodica na okupu“, „Tom stanu ne fali ništa. Vidite koliko ljubavi ima, deca sede roditeljima u krilu, to je bilo najvažnije. Ne kao sad kad svako sedi za sebe i samo u mobilni gleda. Nema niko vremena za pričanje. To je tužno i žalosno“, pisali su pratioci stranice ispod fotografije.

