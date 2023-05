Ove 3 navike vam uzimaju novac iz džepa, zbog njih se ostaje siromašan do kraja života

Novac je teško zaraditi, teško uštedeti, a teško i uvećati. Nažalost, neke navike dodatno mogu da uvedu čoveka u ciklus stalnih finansijskih poteškoća.

Stručnjaci kažu da o novcu treba stalno učiti, a naročito treba držati pod kontrolom loše navike u vezi s njim.

Prva se odnosi na disciplinu trošenja, a naročito treba paziti na sitne troškove koji se vremenom nagomilavaju. Paklica cigareta, naručen ručak uz „dostavu“, sve to ne izgleda kao veliki novac ako se posmatra samo dan ili dva. Međutim, ako pomnožite cenu ručka sa 22 radna dana u mesecu, dobićete značajniju sumu. Jelo spremljeno kod kuće je znatno jeftinije, a i zdravije. Računica troškova za cigarete je još jasnija.

Druga navika koja utiče na finansijske probleme je loša radna disciplina. Često se ljudi bave poslovima na kojima je moguće više zaraditi ili dobiti nove klijente, ali te prilike ne iskoriste. Kasne sa rokovima, ne pružaju dovoljan kvalitet, stalno moraju da odgovaraju na reklamacije, pa tako gube dodatno vreme i zaradu. Uz to, takve će retko ko preporučiti, pa će priliv novih poslova biti sve lošiji.

Treća loša navika je „tapkanje“ u mestu u poslu, tako se smanjuje sposobnost zarađivanja. Oni koji se zadržavaju na loše plaćenim poslovima nemaju način da uvećaju zaradu.

To važi za one koji ne uče nove veštine, ne ovladavaju novim znanjima, ne upoznaju nove materijale. Uvek više mogu da zarade oni koji umiju da stvore proizvode ili pruže usluge koje su nove i tražene, i to na kvalitetan način, u dogovorenom roku.

Uz ove navike i ponašanje, treba obratiti pažnju i na impulsivne kupovine, odložena plaćanja, nedostatak štednje. Uvođenjem takvim promena, smanjuje se rizik života „od plate do plate“, piše Lepa i Srećna.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.