Ove 3 osobe baš svi treba da imamo u životu, tvrde psiholozi

Odnosi sa drugim ljudima nas oblikuju, izgrađuju kao ličnosti, grade naše karakter… Svi su odnosi drugačiji, ali 3 su naročito posebna- evo koje vrste ljudi bi svako od nas trebalo da ima u životu

Tokom života svako od nas ostvaruje odnose s mnogo različitih ljudi, počevši od porodice, preko prijatelja, ljubavnih partnera, kolega, poznanika, komšija… Oni imaju veliku ulogu u izgradnji našeg karaktera, iz njih učimo i razvijamo se kao ličnost. Postoji mnogo različitih tipova odnosa u životu, ali psiholozi izdvajaju 3 tipa kao neophodna za uspešno i svrsishodno putovanje kroz život:

1. Srodna duša

Svako bi trebalo u životu da pronađe svoju srodnu dušu jer je to neko s kim se razumemo bez reči, osećamo povezanost ma koliko da smo udaljeni. Kada se prvi put sretnete, osetićete čudan osećaj bliskosti, neobjašnjiv osećaj kao da ste osobu poznavali ranije. S njom možete vi da budete vi, vaše pravo biće. Čak iako se razdvojite, kada se ponovo sretnete izgledaće kao da se ništa nije promenilo. Srodna duša može biti ljubavni partner, ali i brat ili sestra, roditelj, najbolji prijatelj. Svako ima svoju srodnu dušu. Ako još niste pronašli svoju, znajte da će se to desiti u budućnosti.

2. Osoba ogledalo

To je osoba koja uvek govori istinu, bez obzira na sve. Ona je uvek iskrena prema vama, čak i kada to deluje surovo. Možete se svađati više nego što je potrebno, ali to je zato što vam je iskreno stalo jedno do drugog. Ovakva osoba će vam ukazati kada se ne ponašate kako treba, kada ste se promenili nagore, kada govorite nešto što ziasta ne mislite, kada radite na svoju štetu…

3. Čuvar

Psiholozi ističu da bi svako u životu trebalo da ima staratelja, tj.učitelja i vodiča. To je osoba koja vas inspiriše, koja vas podstiče da budete bolji. Za neke, staratelj može biti član porodice, za druge, čuvar može biti u obliku učitelja, trenera ili prijatelja. Kada ga sretnete, cenite ga kao najveće blago i čuvajte ga. Ako ga još uvek niste pronašli, sačekajte, sigurno će se pojaviti.

