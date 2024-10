Ove 3 reči recite kada nas neko vređa: Time ćete svima zapušiti usta i bez svađe

Kada se neki vaš prijatelj ili poznanik grubo našali na vaš račun ili iznese neprijatan, preteran komentar ili uvredu, verovatno se nađete zbunjeni i nesigurni kako da postupite.

Ako je vaš prvi impuls da se ponašate kao da vas komentar nije pogodio, imajte na umu da to može dovesti do još sličnih komentara. S druge strane, ako pobijete opasku, to bi moglo da dovede do sukoba ili bar do nelagode.

Sara Džejn Ho, stručnjak za bonton i društvene konvencije, obučena na Harvardu, otkriva kako je ispravno reagovati u datoj situaciji. Ako se nađete na udaru drskog komentara, najbolji način da na isti odgovorite jeste ljubaznošću i postavljanjem samo jednog jedinog pitanja!

„Jesi li dobro?“, to je sve što treba da kažete!

„Ako mi prijatelj kaže nešto loše, ja ga obično pogledam i pitam ga: „Da li si dobro?““, kaže Ho, dodajući da ne treba koristiti drzak i oštar ton, već onaj prijateljski.

Te tri proste reči ne samo da će signalizirati da komentar niste shvatili lično, već i da ga nimalo ne cenite, piše „CBNC“.

„Na ovaj način se ne ponašam defanzivno, već pažljivo i na taj način stavljam drugu osobu pod kontrolu“, ističe Ho.

Kada je prećutkivanje dobra opcija?

Ćutanje neće imati isti efekat, i prikladnije je koristiti ovu metodu kada osoba koja vas vređa nije vaš prijatelj i zahteva malo više formalnosti. „Često osećam da kada su ljudi nepristojni najbolja stvar je jednostavno ne reći ništa. Neka se naslađuju i neka se „uguše“ u svom lošem ponašanju“, dodaje ova ekspertkinja.

Bez obzira na to od koga ste dobili ružan komentar, ne zaboravite da ne smete da mu dozvolite da utiče na vaše raspoloženje. „Najveća moć je dokazati da druga osoba nema moć nad vama“, zaključuje Ho.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com