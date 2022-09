Ove namirnice štete zdravlju mozga, pazite!

Postoji bezbroj razloga za zdravu i uravnoteženu ishranu, a jedan od prioriteta je zdravlje mozga. Od smanjenja rizika od demencije do podrške mentalnom zdravlju, stručnjaci kažu da postoje dobri razlozi zašto bi trebalo da ograničite konzumaciju određene hrane.

Voćni sokovi i druga slatka pića

Vreme je da se odreknete sokova i napitaka zaslađenih šećerom. „Mnogi ljudi popiju veliku čašu voćnog soka za doručak, a da ne shvataju koliko loše utiče na njihov mozak. Voćni sokovi imaju neke korisne hranljive materije, ali su i dalje slatka pića u kojima gotovo da nema vlakana“, kaže dijetetičarka Suzan Keli.

„Smatra se da je konzumiranje slatkih pića krivac za smanjenje ukupnog volumena mozga i hipokampusa“, ​​nastavlja on.

Previše alkohola

Dugogodišnji ritual ispijanja alkoholnih pića ili večera sa puno vina nisu najzdravije navike. „Alkoholna pića u velikoj meri utiču na komunikacione linije vašeg mozga. Osoba koja pije mnogo alkohola može da doživi poteškoće sa pamćenjem i obradom novih informacija, a studije su pokazale da je sklonija anksioznosti i sličnim poremećajima“, kaže Keli.

Rafinirani šećer

Zašto su ukusne poslastice poput peciva, sladoleda, voćnih jogurta, kolača i slatkiša loše za vaš mozak? Odgovor leži u njihovom sadržaju rafinisanog šećera. Trista Best tvrdi da je za razumevanje takozvane ose „creva-mozak“ važno razumeti enterički nervni sistem, koji je ogromna neuronska mreža koja oblaže vaš crevni trakt i prenosi poruke od creva do mozga i nazad.

„Istraživači su otkrili da postoji direktna linija komunikacije između mozga i enteričkog nervnog sistema“, kaže on. „Ova linija komunikacije funkcioniše u oba smera povezujući emocionalne i kognitivne centre u mozgu sa perifernom funkcijom creva. Ova veza ukazuje na vitalnu važnost održavanja zdravlja creva i ravnoteže mikrobioma“, kaže Best, napominjući da šećer u ishrani može dovesti do neravnoteže creva.

Redovno prejedanje

Prema mišljenju stručnjaka, redovno konzumiranje previše kalorija može biti loše za zdravlje mozga. „Pored toga, prejedanje ili konzumiranje puno kalorija u kratkom vremenskom periodu povezano je sa povećanim rizikom od problema povezanih sa pamćenjem i ukupnim kognitivnim oštećenjem“, kaže Keli.

„Prejedanje uzrokuje gojaznost, što doprinosi dijabetesu, visokom krvnom pritisku i srčanim oboljenjima, za koje se veruje da povećavaju rizik od Alchajmerove bolesti i drugih bolesti mozga“, kaže Keli.

Rafinisane žitarice

Smanjite unos proizvoda od rafinisanih žitarica kao što su beli hleb, pica, beli pirinač i bela testenina da biste podržali zdrav i funkcionalan mozak. „Rafinisana zrna povećavaju upalu i mogu pogoršati mentalno zdravlje“, kaže MD. Sheetal DeCaria, a prenosi Index.

„Povišeni nivoi upale su povezani sa poremećajima mentalnog zdravlja, uključujući depresiju i umor“, nastavlja on.

